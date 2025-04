Il Dyson V11 Advanced è in offerta | 33% di sconto sul Re degli aspirapolvere

L'aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced è un vero must per le pulizie domestiche: ora è disponibile su Amazon al prezzo di 399€, con uno sconto del 33% rispetto al listino originale. Questo ottimo dispositivo è particolarmente noto per la sua combinazione di potenza, versatilità e innovazione, che lo rendono un'opzione interessante per chi cerca prestazioni elevate unite a un design curato. Compralo ora con un clic!Una batteria potentissima: dura fino a 60 minutiIl Dyson V11 Advanced si caratterizza per una batteria a sette celle, progettata per garantire un'autonomia fino a 60 minuti, offrendo così sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni. Il dispositivo è dotato di tre modalità operative – Eco, Automatica e Boost – che si adattano automaticamente alle diverse superfici, così da ottimizzare l'efficienza energetica e le prestazioni di aspirazione.

