Il Duo Novecento in concerto nella Chiesa di San Luca in occasione dei Rolli Days

occasione dei “Rolli Days di Primavera – Natura e arte tra ville e palazzi”, propone un raffinato appuntamento cameristico nella Chiesa gentilizia di San Luca con il Duo Novecento – GianLuca Nicolini al flauto e. 🔗 Genovatoday.it - Il Duo Novecento in concerto nella Chiesa di San Luca in occasione dei Rolli Days Sabato 3 maggio alle ore 18 la GOG, in collaborazione con Fondazione Spinola, indei “di Primavera – Natura e arte tra ville e palazzi”, propone un raffinato appuntamento cameristicogentilizia di Sancon il Duo– GianNicolini al flauto e. 🔗 Genovatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Per "I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone": Concerto del Duo polacco Blazej-Kaban, flauto e pianoforte - I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone Sabato 12 aprile, alle ore 18, nuovo appuntamento della stagione concertistica con il duo polacco formato dal flautista Henryk Blazej e dalla pianista Teresa Kaban. In programma musiche di L. van Beethoven, F. Chopin, Enescu. Per info scrivere a golfo... 🔗napolitoday.it

Concerto di Pasqua alla Chiesa delle Crocelle al Chiatamone - Lunedì 14 aprilem alle ore 18.30, appuntamento con il Concerto di Pasqua nella storica e suggestiva Chiesa delle Crocelle al Chiatamone. Il Maestro Keith Goodman dirigerà l'Orchestra San Giovanni ed il Coro Vox Artis, con la violinista Natalia Shestakova, che eseguiranno musiche di Bach... 🔗napolitoday.it

Concerto di Pasqua alla chiesa di Gesù Buon Pastore - Concerto di Pasqua Mercoledì 16 aprile 2025, ore 19.30 Chiesa di Gesù Buon Pastore via Minio 19, Padova Passione secondo Giovanni BWV 245 Johann Sebastian Bach Ingresso a offerta libera Visualizza questo post su Instagram... 🔗padovaoggi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Duo Novecento in concerto nella Chiesa di San Luca in occasione dei Rolli Days; I colori del '900, concerto di Gianluca Nicolini e Fabrizio Giudice a San Luca; Duo di chitarre in concerto nella Chiesa della Misericordia; Lezione-concerto del Duo Cavallotti Sagone nella Chiesa Collegiata. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

I colori del '900, concerto di Gianluca Nicolini e Fabrizio Giudice a San Luca - La GOG in collaborazione con Fondazione Spinola, in occasione dei Rolli Days di Primavera - Natura e arte tra ville e palazzi, sabato 3 maggio 2025, alle ore 18, propone un raffinato appuntamento came ... 🔗mentelocale.it