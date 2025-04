Il dramma a Misterbianco per la depressione post partum il racconto di una parente | Non l' accettava

parente racconta il disagio della donna che ha lanciato la figlia dal balcone a Misterbianco: “Non accettava la bambina, ma era sempre seguita” 🔗 Notizie.virgilio.it - Il dramma a Misterbianco per la depressione post partum, il racconto di una parente: "Non l'accettava" Unaracconta il disagio della donna che ha lanciato la figlia dal balcone a: “Nonla bambina, ma era sempre seguita” 🔗 Notizie.virgilio.it

Depressione post parto: quando si manifesta, con quali segnali e come si può affrontare oggi il disturbo che colpisce più del 10 per cento delle mamme - Secondo gli studi, l’insorgenza del disturbo depressivo maggiore avviene entro le prime 4-6 settimane dopo il parto, ma in Italia non esistono stime precise sul fenomeno, che risulta spesso difficile da individuare. Dagli «incontri di canto» sperimentali alla rete di aiuti sul territorio: ecco che cosa si può fare attualmente 🔗vanityfair.it

Depressione post partum in primavera: perché può peggiorare? - Parlare di depressione post-partum significa confrontarsi con una realtà complessa sia dal punto di vista prettamente clinico che da quello culturale. È infatti un problema che solo in Italia (dati riportati dall’Istituto Superiore di Sanità) interessa circa l’8% delle donne nei 6-12 mesi di tempo successivi al parto, ma del quale spesso si tace per il timore del giudizio e della difficoltà di trovare interlocutori capaci di comprendere il fenomeno anche tenendo conto della narrazione che si ha sulla gravidanza. 🔗gravidanzaonline.it

