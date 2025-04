Il Dragone fa le fusa all' Ue contro i dazi Usa

Pechino rilancia la cooperazione con l'Europa per rafforzare il sistema multilaterale e bilanciare lo scontro con Washington. L'Italia rischia di perdere centralità nei porti, ma resta legata a doppio filo all'import cinese di tecnologia e tessile.

