Il dollaro rischia grosso | a rischio il primato globale

Il dollaro rischia grosso, i dazi potrebbero costare all'America il ruolo globale della sua valuta. E, per Washington, questo sì che potrebbe essere un grave, gravissimo, problema. O, se preferite, un clamoroso assist alla Cina che, ormai da anni, lavora per fare dello yuan e del renminbi la moneta di scambio internazionale. Piero Cipollone, economista.

Il calendario "tifa" Napoli: perché l'Inter rischia grosso - Il calendario dice Napoli, non solo perché se l'Inter arriva in fondo a tutte le competizioni ha il doppio delle partite da giocare (cinque di Champions e tre di Coppa Italia da sommare alle 8 di campionato). In comune ci sono la trasferta a Parma (la prossima per i nerazzurri, la penultima per i partenopei) e quella temibilissima a Bologna contro la squadra più in forma di tutte (la prossima per i partenopei, tra tre giornate per i nerazzurri), il resto pende dalla parte del Napoli che non ha altre big da affrontare mentre l'Inter deve ancora ospitare Roma e Lazio. 🔗liberoquotidiano.it

La Juventus rischia grosso: “Vlahovic come Kean”. Ribaltone Yildiz - Esonerato Thiago Motta in panchina, toccherà a Tudor cercare di risollevare la stagione della Juve e centrare l’obiettivo quarto posto La Juventus riparte da Igor Tudor. Spetterà all’allenatore croato risollevare la ‘Vecchia Signora’ dopo le ultime delusioni tra coppe e campionato. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.itStagione finora da dimenticare per la compagine bianconera, con la scelta di esonerare Thiago Motta per non rischiare di compromettere anche la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗calciomercato.it

Il Bisonte, gara senza appello. Sfida salvezza con Talmassons. Oggi chi perde rischia grosso - L’anticipo di oggi (ore 18, diretta Rai Sport e vbtv) a Latisana contro il Volley Talmassons Fvg offre a Il Bisonte Firenze l’ultima (o quasi) chance di salvezza. Si tratta infatti di un confronto diretto fra le padrone di casa, ultime della classifica, e le fiorentine, penultime a +3, che a loro volta sono attardate di un punto rispetto al Volley Roma che domani ospiterà il Chieri. Mancano solo tre giornate alla fine della regular season e per Il Bisonte c’è un solo risultato utile per continuare a sperare: la vittoria da tre punti che condannerebbe, di fatto, la squadra friulana e terrebbe ... 🔗sport.quotidiano.net

L'egemonia del dollaro è a rischio? Cosa c'è dietro il piano di Trump per svalutare la moneta Usa - L’ascesa del dollaro come moneta di riserva del mondo è la causa del declino manifatturiero degli Stati Uniti? Così la pensano molti esponenti dell’attuale amministrazione Trump che vedono nella svalu ... 🔗informazione.it

Con i dazi, parte lo scontro sulle valute. E il dollaro rischia grosso - Le prime indicazioni sono molto chiare. Il dollaro si è indebolito in maniera significativa rispetto a tutte le principali valute. I timori del mercato sono che la manovra di Trump porti ad una ... 🔗repubblica.it

Il dollaro crolla su tutte le valute: l’indipendenza della Fed è a rischio? L’impatto sui mercati - Donald Trump vorrebbe licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell, ma per gli economisti basta minare la credibilità della banca centrale americana. Il biglietto verde scende ai minimi da un dec ... 🔗msn.com