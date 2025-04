Il Dlf passa al Comune Lepore | Sarà dei cittadini non un hotel di lusso

Comune di Bologna sta per diventare ufficialmente proprietario del Dopolavoro Ferroviario (Dlf), acquisendolo da Fs Sistemi Urbani. Il passaggio di proprietà avverrà nei prossimi giorni, dando il via ai lavori di riqualificazione previsti per un investimento. 🔗 Bolognatoday.it - Il Dlf passa al Comune, Lepore: "Sarà dei cittadini, non un hotel di lusso" Come annunciato nei mesi scorsi, ildi Bologna sta per diventare ufficialmente proprietario del Dopolavoro Ferroviario (Dlf), acquisendolo da Fs Sistemi Urbani. Ilggio di proprietà avverrà nei prossimi giorni, dando il via ai lavori di riqualificazione previsti per un investimento. 🔗 Bolognatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

Il DLF passa al Comune: ok del Consiglio comunale - Passa in Consiglio comunale la delibera relativa all'acquisto del complesso immobiliare "Dopolavoro Ferroviario" in via Sebastiano Serlio 25, di proprietà di FS Sistemi Urbani S.p.a. (FSSU S.p.a.). Registrati alla nuova sezione Dossier BolognaToday La delibera è stata approvata con 23 voti... 🔗bolognatoday.it

San Cesareo, la vecchia ferrovia Stefer passa finalmente al comune - Appena firmato l’atto di attribuzione e trasferimento a titolo gratuito con cui l'Agenzia del Demanio ha consegnato al Comune di San Cesareo, gli immobili della vecchia linea ferroviaria Stefer Roma/Fiuggi. Nelle ore scorse la Sindaca Alessandra Sabelli, ha incontrato il Direttore dell’Agenzia... 🔗frosinonetoday.it

"Assalto al Comune? Presento denuncia": ecco il video di Bignami che smentisce Lepore | Guarda - Come ogni anno, i ragazzi di Gioventù nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, hanno tenuto una fiaccolata per le vie di Bologna in memoria delle Foibe per deporre una corona per il Giorno del Ricordo nella sede del Comune, Palazzo d'Accursio. Giunti davanti all'ingresso, i manifestanti hanno trovato il portone chiuso. Dopo aver suonato, gli è stato aperto e sono entrati, depositando la corona. 🔗liberoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Il Dlf passa al Comune, Lepore: Sarà dei cittadini, non un hotel di lusso; Bologna, la «città del cibo» e la criminalità organizzata nella ristorazione. Il sindaco: «Vaso scoperchiato, chiederemo l'esproprio del Dopolavoro ferroviario»; Il Dopolavoro diventa del Comune. Via ai lavori alla fine del 2025. Investimento di 11 milioni di euro; Lepore investe sul Dopolavoro ferroviario: 11 milioni per rilanciarlo e cantieri entro fine anno. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Dlf passa al Comune, Lepore: "Sarà dei cittadini, non un hotel di lusso" - Con un investimento di oltre 11 milioni di euro, Lepore assicura che l’intervento non comporterà uno stravolgimento dell’area ... 🔗bolognatoday.it

Bologna, il sindaco Lepore decide di esporre la bandiera palestinese sulla facciata del Comune - “Come sindaco di un Comune storicamente schierato per la Pace, la non violenza e la salvaguardia dei diritti umani - dice il primo cittadino Matteo Lepore - è per me doveroso prendere posizione ... 🔗msn.com

I ragazzi coinvolti negli scontri. Lepore, appello ai futuri italiani: "Vengano in Comune a parlare" - Il sindaco ha invitato i giovanissimi protagonisti delle violenze in Comune. Non gli anarchici o ... Perché, secondo Matteo Lepore, bisogna "lavorare attorno alle nuove generazioni provenienti ... 🔗msn.com