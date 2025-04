Il display della ZTL non funziona | viene sostituito con un cartello scritto a penna È polemica

display della ZTL risulta guasto ed è stato sostituito con un cartello scritto a penna. A denunciare l'episodio è Eros Dolce, presidente del comitato civico "Riscattiamo la Quarta Municipalità"."L’inadeguatezza dell’amministrazione comunale, in ogni sua articolazione. 🔗 Napolitoday.it - Il display della ZTL non funziona: viene sostituito con un cartello scritto a penna. È polemica In via Santa Sofia ilZTL risulta guasto ed è statocon un. A denunciare l'episodio è Eros Dolce, presidente del comitato civico "Riscattiamo la Quarta Municipalità"."L’inadeguatezza dell’amministrazione comunale, in ogni sua articolazione. 🔗 Napolitoday.it

