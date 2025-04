Il disastro ambientale per la discarica di Mazzarrà tutti a processo tranne i liquidatori

liquidatori Sonia Alfano, Pierluigi Biffo e Francesco Cucinotta. tutti gli altri a giudizio il 9 luglio in Corte d'Assise. Si chiude così l'udienza preliminare per il procedimento scaturito dall'inchiesta sui veleni della discarica di Mazzarrà Sant'Andrea che si è svolta.

L'uomo che "rubava" la pomice da un sito Unesco e lo usava come discarica: accusato di disastro ambientale - Senza avere alcuna autorizzazione estraeva la pietra pomice dalla cava dell'isola di Lipari, un luogo meraviglioso considerato patrimonio dell'Unesco. Non solo, il sito veniva usato anche come discarica abusiva. Un comportamento che ha spinto i carabinieri di Milazzo (Messina), al sequestro... 🔗today.it

Estrazione della pietra pomice e discarica nel sito Unesco, 72enne accusato di disastro ambientale - I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 72enne liparota, già noto alle Forze dell’Ordine, in ordine ai reati di “discarica non... 🔗messinatoday.it

Discarica, la rivolta degli indignati: "Esposto per disastro ambientale" - dall’inviato La plastica ha già invaso una fetta di paradiso e l’imperativo è soprattutto, uno: "Fare presto". Lì dove le acque scrosciano nel cuore del verde si lotta contro il tempo perché i rifiuti non arrivino a infettare i fiumi. Le possibili e future conseguenze della frana della discarica nel Rio Rovigo (affluente diretto del fiume Santerno), a Palazzuolo sul Senio, in Toscana, fanno più paura di tutta la vecchia spazzatura che si vede già. 🔗ilrestodelcarlino.it

