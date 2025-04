Il debutto dei Cara Calma | Musica come terapia

Cara Calma, il gruppo alternative rock nato a Brescia a fine 2016. Loro, Riccardo, Cesare e Fabiano, hanno 34 e 35 anni, e sabato porteranno la loro Musica live al Glue, alle 22. È Fabiano a dirci che "è la prima volta che suoniamo a Firenze per cui siamo super gasati. Personalmente la frequento tanto perché qui abita la mia compagna".Sei anni di carriera, ma perché vi chiamate Cara Calma? "È un nome che viene da lontano. Per noi significa dare più importanza al viaggio che all’arrivo. Siamo nati senza pretese di arrivare e con la voglia di prendercela, appunto, con Calma".Oggi portate in tour ‘Itami’, cosa significa? "È un termine giapponese che significa dolore, sia fisico che emotivo. 🔗 Lanazione.it - Il debutto dei Cara Calma: "Musica come terapia" di Lorenzo OttanelliIl dolore, quello fisico, ma anche quello psichico. La sofferenza e la necessità di chiedere aiuto. Da queste premesse nasce ‘Itami’, il nuovo disco dei, il gruppo alternative rock nato a Brescia a fine 2016. Loro, Riccardo, Cesare e Fabiano, hanno 34 e 35 anni, e sabato porteranno la lorolive al Glue, alle 22. È Fabiano a dirci che "è la prima volta che suoniamo a Firenze per cui siamo super gasati. Personalmente la frequento tanto perché qui abita la mia compagna".Sei anni di carriera, ma perché vi chiamate? "È un nome che viene da lontano. Per noi significa dare più importanza al viaggio che all’arrivo. Siamo nati senza pretese di arrivare e con la voglia di prendercela, appunto, con".Oggi portate in tour ‘Itami’, cosa significa? "È un termine giapponese che significa dolore, sia fisico che emotivo. 🔗 Lanazione.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Al Glue il live dei "Cara Calma" - Sabato 3 maggio 2025 arriva al Glue i Cara Calma. I Cara Calma sono una band alternative rock italiana, nata alla fine del 2016 a Brescia da quattro ragazzi provenienti da esperienze diverse: Riccardo, Gianluca (ex UponThisDawning), Cesare (ex My Breathing Harmony), Fabiano (ex My Breathing... 🔗firenzetoday.it

Un’estate calma. Dopo la mezzanotte stop alla musica - Approvato il nuovo regolamento di polizia urbana che prevede lo stop alla musica dopo mezzanotte e multe fino a 2mila euro per chi non rispetta i divieti e le prescrizioni. La stretta principale è contro i rumori notturni, anche tenuto conto del fatto che in passato molti residenti hanno lamentato gli schiamazzi per le vie del centro e la musica assordante nei locali, che inevitabilmente disturbavano il sonno e il riposo, specie nelle notti estive. 🔗ilgiorno.it

Smashing Pumpkins e Massive Attack: debutto cult per il nuovo Parco della Musica di Milano - Segrate (Milano) – Segrate alza il volume. E lo fa col Parco della Musica, nuovo crocevia del live milanese attivo a giugno in un angolo di Parco Forlanini che guarda verso l’Idroscalo non lontano dalla Tangenziale Est e dal capolinea della metropolitana 4 a Linate. Una rassegna preannunciata sul web dall’apertura delle prevendite di una serie di concerti che hanno subito destato l’attenzione dei fans. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il debutto dei Cara Calma: Musica come terapia; Eventi 4 maggio a Bologna e dintorni: Vasco Brondi, Manetti Bros. e Cara Calma; Cara Calma in Latteria Molloy «Di nuovo a casa, supercarichi»; Brown Horse “Reservoir”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne