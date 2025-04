Il Cus pensa in grande Palazzetto per la scherma

Palazzetto permetterà ai mezzi di raggiungere il cantiere e gettare le fondamenta: il Cus Siena scherma avrà presto una nuova 'casa'. Gli operai sono al lavoro, il termine degli interventi è previsto, salvo intoppi, per la fine di giugno 2026. L'investimento è di circa 1 milione e 700mila euro: a fianco del Cus, l'Università e Terrecablate, che darà il nome al 'village' pronto a sorgere all'Acquacalda. Una partnership, quindi, tra pubblico e privato.La nuova palestra, ha spiegato il presidente del Cus Giuseppe Gotti "accoglierà la sezione scherma, il Palazzetto storico, costruito nel 1972 dall'allora rettore Barni, diverrà un campo polivalente, destinato al calcetto e alla pallavolo (forse anche al basket, previo un piano strutturale per la scesa dal soffitto dei canestri ndr) –.

