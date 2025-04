Il curriculum giusto per essere scelti

Il curriculum vitae è il primo passo per presentarsi nel mondo del lavoro. Se ne parlerà il 6 maggio, alle 14, all'incontro gratuito "Scrivi il CV perfetto: trucchi e segreti per farti notare dai recruiter" organizzato all'Afolmet Red Point di Corbetta (Milano). Durante l'appuntamento, gli esperti di Afol Metropolitana spiegheranno come scrivere un curriculum vitae, che rappresenta il biglietto da visita per chi cerca lavoro e deve proporsi ai selezionatori. Sarà possibile scoprire come costruirlo in modo efficace, quali informazioni valorizzare e quali errori evitare, così da aumentare le possibilità di catturare l'attenzione dei recruiter. Per iscriversi www.afolmet.it.L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle attività promosse dall'Afolmet Red Point di Corbetta, lo spazio dedicato al lavoro, orientamento e formazione, aperto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, in via Verdi 26.

