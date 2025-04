Il crollo del solaio la nube di polvere e tre operai sepolti dai detriti

Forte dei Marmi (Lucca), 30 aprile 2025 – Un'enorme nube di polvere ha portato con sé detriti e paura. Con tre operai caduti giù di schianto dal solaio di una villetta e ricoverati d'urgenza in ospedale: uno di loro – un sessantenne di Pisa – è grave per le fratture riportate ma non è fortunatamente in pericolo di vita. L'allarme è scattato ieri mattina poco prima delle 10 in un cantiere in via Sant'Elme nella zona della Caranna a Forte dei Marmi (alle spalle del quartiere vip di Roma Imperiale) allestito per avviare la ristrutturazione di due villette adiacenti di proprietà di due sorelle pisane.L'incidente ha interessato l'unità immobiliare lato mare (quella lato monte al momento non era oggetto di specifico intervento) dove i tre operai della ditta Coli Costruzioni srl di Pisa avevano terminato di eliminare l'intonaco dalla facciata, per poi procedere a rimuovere tutti i vecchi tegoli; quindi hanno deciso di effettuare lo scoperchiamento del tetto e – secondo una prima ricostruzione della dinamica dei fatti – hanno segato uno dei travi portanti del solaio del sottotetto (la villetta infatti si compone solo di un piano con soffitta).

