compie mezzo secolo. E si festeggia con diverse Novità rispetto alle precedenti edizioni. Si tratta di un corteo a tappe musicali proposte dal complesso bandistico vittoriese in occasione della festa dei lavoratori.Un evento che ogni anno richiama l’attenzione di centinaia di persone, praticamente tutto il paese, che sfilano in corteo tra le varie tappe "gastronomiche" offerte dalle famiglie della zona in collaborazione con aziende locali che mettono a disposizione alimentari per i ricchi rinfreschi nelle varie fermate della formazione musicale.Tappe che partono dalla colazione per arrivare a prelibatezze e prodotti tipici, con torte fatte in casa, panini, frutta, specialità delle famiglie che ospitano le tappe del corteo, al quale ogni anno prendono parte anche le autorità con sindaco e assessori. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Il corteo compie 50 anni. Novità: c’è anche il coro di Antonio Lecci L’atteso e sempre molto partecipato evento del Primo Maggio, a Santa Vittoria di Gualtieri,mezzo secolo. E si festeggia con diverserispetto alle precedenti edizioni. Si tratta di una tappe musicali proposte dal complesso bandistico vittoriese in occasione della festa dei lavoratori.Un evento che ogni anno richiama l’attenzione di centinaia di persone, praticamente tutto il paese, che sfilano intra le varie tappe "gastronomiche" offerte dalle famiglie della zona in collaborazione con aziende locali che mettono a disposizione alimentari per i ricchi rinfreschi nelle varie fermate della formazione musicale.Tappe che partono dalla colazione per arrivare a prelibatezze e prodotti tipici, con torte fatte in casa, panini, frutta, specialità delle famiglie che ospitano le tappe del, al quale ogni anno prendono partele autorità con sindaco e assessori. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

