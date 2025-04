Amica.it - Il coraggio e la ribellione di una giovane donna nel film d’esordio “MalAmore”

(askanews) – Dall’8 maggio al cinema MalAmore, esordio al lungometraggio di Francesca Schirru: unsuldi una, amante di un losco pregiudicato in carcere, che trova la forza di ribellarsi a un amore opprimente e violento per vivere la sua libertà, anche a costo delle conseguenze.La regista: «Attraverso il viaggio d’emancipazione della protagonista possiamo raccontare a fondo quanto sia difficile, soprattutto in una situazione di isolamento che si può vivere, anche solo immaginare che ci sia una strada alternativa per uscire da una situazione di costrizione, da una gabbia, e di rompere le catene di un rapporto di potere che ci opprime. Non volevo tanto dare un messaggio quanto far riflettere su una tematica attuale e ipotizzare una possibilità di avere una via d’uscita e raggiungere una strada per una propria indipendenza». 🔗 Amica.it