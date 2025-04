Il controllo di vicinato | Nell’ultimo mese c’è stata un’escalation della criminalità

della zona Tempio Stazione alle forze dell’ordine Nell’ultimo mese, a fronte di una criminalità appunto dilagante. La residente che, con coraggio, è riuscita a recuperare parte del maltolto ci tiene a sottolineare come l’impegno della polizia vi sia stato ma come la delinquenza nella zona appaia ‘inarrestabile’. Tra i punti di riferimento dell’area, in questi giorni ‘subissata’ di segnalazioni anche l’associazione Piave e Dintorni, composta da volontari e nata a maggio del 2007 per volontà di commercianti e residenti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Il controllo di vicinato: "Nell’ultimo mese c’è stata un’escalation della criminalità" "Non deve passare il messaggio che le forze dell’ordine siano assenti: la polizia di Stato ci ha ascoltati e aiutati ma la situazione è degenerata ed è ingestibile: occorrono soluzioni diverse. Alcuni dei malviventi sono stati identificati, ma il giorno successivo erano già per strada". Sono state numerose le segnalazioni fatte dai cittadinizona Tempio Stazione alle forze dell’ordine, a fronte di unaappunto dilagante. La residente che, con coraggio, è riuscita a recuperare parte del maltolto ci tiene a sottolineare come l’impegnopolizia vi sia stato ma come la delinquenza nella zona appaia ‘inarrestabile’. Tra i punti di riferimento dell’area, in questi giorni ‘subissata’ di segnalazioni anche l’associazione Piave e Dintorni, composta da volontari e nata a maggio del 2007 per volontà di commercianti e residenti. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Caserta provincia più virtuosa per la raccolta dei 'Raee': +8.7% nell'ultimo anno - Cresce nel 2024 la raccolta dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) nella provincia di Caserta. È quanto emerge dal Rapporto regionale realizzato dal Centro di Coordinamento RAEE, l’organismo che sintetizza i risultati ufficiali conseguiti da tutti i Sistemi Collettivi... 🔗casertanews.it

Pallamano, Serie A Gold: Junior Fasano sconfitta nell'ultimo match in trasferta - La Teamnetwork Albatro Siracusa si aggiudica la sfida della 25esima giornata della Serie A Gold, superando nella palestra Akradina la Junior Fasano con il punteggio di 33-25. I siciliani partono forte, complici anche le difficoltà offensive dei biancazzurri, e si portano subito sull’8-1... 🔗brindisireport.it

Controllo di vicinato, Parenti lascia: "Accuse gravi nei miei confronti. Chat per il corteo? Giusto farlo" - Troppe polemiche sul corteo sulla sicurezza di febbraio, Walter Parenti si dimette da coordinatore del controllo di vicinato del Villaggio Zeta 1. Lo ha comunicato lui stesso in una lettera aperta indirizzata all’assessora Alessandra Camporota. La decisione è maturata dopo che in Consiglio comunale Fratelli d’Italia ha sottolineato "l’uso strumentale delle chat del controllo di vicinato", utilizzate per organizzare la manifestazione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il controllo di vicinato: Nell’ultimo mese c’è stata un’escalation della criminalità; San Paolo al via i controlli di vicinato; Fiorano Modenese lancia il progetto “Controllo di vicinato”: sicurezza partecipata nei quartieri; Nasce a San Mauro a Signa il nuovo gruppo di controllo di vicinato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il controllo di vicinato: "Nell’ultimo mese c’è stata un’escalation della criminalità" - La coordinatrice Gloria Marinelli: "Ogni sera ci sono risse e spaccio. Sembra proprio che le gang si contendano il controllo del territorio. Tutti i giorni raccogliamo decine di segnalazioni dei resid ... 🔗msn.com

Controllo di vicinato al via: "Primo focus: le truffe" - L’incontro per spiegare il protocollo e l’importanza della ‘circolarità informativa’ "Uno scambio costante e strutturato tra cittadini può fare grande differenza". 🔗msn.com

In Barriera di Milano c'è chi vuole il controllo del vicinato - In Barriera di Milano i residenti diventano sentinelle contro spaccio e microcriminalità. Il Comitato "Angelo Martino", che da tempo opera in questa zona di Torino nord, vuole infatti mettere in ... 🔗torinoggi.it