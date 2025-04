Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024

Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024: un sostegno concreto al sistema imprenditoriale delle province di Arezzo e di Siena.Nella seduta di lunedì 28 aprile 2025, il Consiglio della Camera di Commercio di Arezzo-Siena, presieduto da Massimo Guasconi affiancato dal Segretario Generale Marco Randellini, ha approvato il Bilancio Consuntivo dell’Ente con il quale sono stati attivati, nel corso del 2024, interventi a sostegno dello sviluppo economico del territorio per circa tre milioni di euro.In un contesto economico particolarmente complesso, segnato dai drammatici conflitti internazionali e dai prodromi di una potenziale guerra commerciale a seguito degli annunci di imposizione generalizzata di dazi da parte degli Stati Uniti d’America, la Camera di Commercio di Arezzo-Siena ha confermato nel 2024 una significativa capacità di investimento a favore del sistema imprenditoriale locale. 🔗 Lanazione.it - Il Consiglio della Camera di Commercio ha approvato il Bilancio Consuntivo 2024 Arezzo, 30 aprile 2025 – Ildihail: un sostegno concreto al sistema imprenditoriale delle province di Arezzo e di Siena.Nella seduta di lunedì 28 aprile 2025, ildidi Arezzo-Siena, presieduto da Massimo Guasconi affiancato dal Segretario Generale Marco Randellini, haildell’Ente con il quale sono stati attivati, nel corso del, interventi a sostegno dello sviluppo economico del territorio per circa tre milioni di euro.In un contesto economico particolarmente complesso, segnato dai drammatici conflitti internazionali e dai prodromi di una potenziale guerra commerciale a seguito degli annunci di imposizione generalizzata di dazi da parte degli Stati Uniti d’America, ladidi Arezzo-Siena ha confermato neluna significativa capacità di investimento a favore del sistema imprenditoriale locale. 🔗 Lanazione.it

