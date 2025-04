Il consiglio comunale dice no a un giardino in ricordo di Sergio Ramelli | Una storia che fa ancora paura

Sergio Ramelli è davvero una storia che fa ancora paura". Lo scrive in una nota Casapound di Forlì-Cesena commentando la bocciatura del consiglio comunale di Cesena rispetto alla mozione presentata da Nicholas Pellegrini di Fratelli d'italia, per intitolare un giardino allo studente di.

