Il Conclave diventa un trend e arriva anche il Fantapapa

trend c’è il Fantapapa, un gioco online che ha conquistato migliaia di utenti.?Sul sito Fantapapa.org, migliaia di utenti si stanno iscrivendo per provare a “prevedere” chi sarà il prossimo Papa, con una formula a metà tra il quiz ecclesiastico e la parodia ben congegnata.A coordinare il tutto c’è il misterioso Comitato del Fantapapa, con l’altrettanto enigmatica Eminenza Grigia, il quale gestisce il tuto con una palpabile ironia. 🔗 La morte di Papa Francesco ha toccato il cuore di tutto il mondo e non parliamo soltanto di credenti e persone vicine alla chiesa, ma letteralmente chiunque, giovani compresi.Questa influenza a livello globale ha generato un’ondata di interesse sui social media, trasformando un evento tradizionalmente solenne in un fenomeno virale. Video tik tok, foto generate con l’IA, collage e tanto altro.tutto in ricordo del Papa recentemente scomparso e in previsione del futuro Papa.Al centro di questo nuovoc’è il, un gioco online che ha conquistato migliaia di utenti.?Sul sito.org, migliaia di utenti si stanno iscrivendo per provare a “prevedere” chi sarà il prossimo Papa, con una formula a metà tra il quiz ecclesiastico e la parodia ben congegnata.A coordinare il tutto c’è il misterioso Comitato del, con l’altrettanto enigmatica Eminenza Grigia, il quale gestisce il tuto con una palpabile ironia. 🔗 Corrieretoscano.it

Zuppi arriva alle congregazioni in Vaticano: “La giornata per la data del conclave? Dovrebbe essere oggi” - Se è “oggi la giornata per la data del conclave? Dovrebbe essere oggi, così ho capito”. Lo ha detto il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, arrivando alle Congregazioni in Vaticano. Entrato senza parlare il cardinale Pierbattista Pizzaballa L'articolo Zuppi arriva alle congregazioni in Vaticano: “La giornata per la data del conclave? Dovrebbe essere oggi” proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

