Il Conclave come l’Eurovision | il Vatican-core tra social Fantapapa e cinema

Conclave all'Eurovision Song Contest sarà un attimo. Dal punto di vista del timing, innanzitutto: il 7 maggio inizio dell'assise per l'elezione del nuovo Papa, 13 giorni prima serata dell'Esc. Che quest'anno si celebra a Basilea, nella vicina Svizzera, in un luogo, per di più, dal nome molto liturgico, la St. Jakobshalle. Insomma, c'è una seria probabilità che sui nostri schermi i fumi del palco su cui si esibiranno Tommy Cash e Lucio Corsi si mescolino alla fumata bianca che uscirà dal camino della Cappella Sistina.L'attesa per il successore di Francesco tra Fantapapa, Adotta un cardinale e i social Ma la contiguità, se non la sovrapponibilità, dell'imminente Conclave e dell'Eurovision si gioca soprattutto sul terreno dei social, gli stessi che negli ultimi anni hanno riportato in auge una gara canora continentale in semi-disarmo, facendone un imperdibile appuntamento globale per gli amanti dell'Europop più stravagante.

