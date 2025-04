Il conclave breve e i cardinali già con la lista | Il nuovo papa non sarà un Francesco

cardinali sono d'accordo: il conclave che inizierà il prossimo mercoledì 7 maggio per eleggere il successore di papa Francesco sarà breve. "Due o tre giorni", ha detto il cardinale di Baghdad Louis Raphael Sako. "Non credo che sarà un conclave lungo", gli ha fatto eco in un'intervista a. 🔗 Today.it - Il conclave "breve" e i cardinali già con la lista: "Il nuovo papa non sarà un Francesco" Moltisono d'accordo: ilche inizierà il prossimo mercoledì 7 maggio per eleggere il successore di. "Due o tre giorni", ha detto il cardinale di Baghdad Louis Raphael Sako. "Non credo cheunlungo", gli ha fatto eco in un'intervista a. 🔗 Today.it

Verso un Conclave breve. Assenti due cardinali, cambia il quorum - AGI - Obbedisco a Francesco. Il cardinale Angelo Becciu, dopo le indiscrezioni di ieri, ha confermato il passo indietro sulla sua partecipazione al Conclave. "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza": è il testo affidato ai suoi legali. 🔗agi.it

Spopola il FantaPapa: in 5 mila hanno già stilato la lista dei “papabili” in vista del Conclave. Ecco come funziona: gli 11 cardinali, i bonus e i malus previsti - Dopo il Fantacalcio e il FantaSanremo, ora arriva il FantaPapa. Oramai i vari “Fanta” spopolano sempre più sui social e così ora, oltre allo sport ed alla musica, perché non tentare la stessa formula per il Conclave? L’idea è venuta, ancora una volta, agli ideatori del format, Mauro Vanetti e Pietro Pace, ed è già un successo: gli iscritti, al momento, sono oltre 5 mila. Per le quote, al momento, i più papabili all’elezione sarebbero il cardinale italiano Pietro Parolin e quello filippino Luis Antonio Tagle. 🔗ilfattoquotidiano.it

Verso il conclave, cardinali: “Sarà breve. Apprezziamo gesto Becciu” - (Adnkronos) – Città del Vaticano, 30 apr.(Adnkronos) – Si avvicina sempre più la data del conclave che si aprirà il 7 maggio. Per il cardinale Reinhard Marx si arriverà molto velocemente all'elezione del nuovo Papa, dopo Francesco. Durerà, quindi, "pochi giorni". La seduta continua fino all'elezione di un Pontefice, che avviene generalmente entro poco tempo: […] 🔗periodicodaily.com

