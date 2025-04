Il concerto di Beyoncé a Los Angeles è stato un successo era tutto sold out | il team dell’artista smentisce che il tour non vende abbastanza

team. “Il tour di Beyoncé sta andando bene e il primo concerto a Los Angeles dello scorso 28 aprile era sold out”, queste le parole del comunicato ufficiale che è stato diramato, dopo le notizia diffuse non solo da TMZ, ma anche da diversi fan, che hanno trovato ancora disponibili 3.800 biglietti, alcuni in rivendita a 20 dollari proprio per la data di Los Angeles.C’è chi sostiene che la diva della musica abbia pagato la sua amicizia e vicinanza a Puff Daddy, in carcere per violenza sessuale e traffico di esseri umano. Ma c’è chi ha spiegato che è una strategia per incrementare le vendite last minute, considerando che con l’avvicinarsi della data i prezzi dei biglietti calano, quindi i fan si sarebbero fatti più furbi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - “Il concerto di Beyoncé a Los Angeles è stato un successo, era tutto sold out”: il team dell’artista smentisce che il tour non vende abbastanza Nessun panico né allarme da parte dell’agenzia Live Nation né da parte del. “Ildista andando bene e il primoa Losdello scorso 28 aprile eraout”, queste le parole del comunicato ufficiale che èdiramato, dopo le notizia diffuse non solo da TMZ, ma anche da diversi fan, che hanno trovato ancora disponibili 3.800 biglietti, alcuni in rivendita a 20 dollari proprio per la data di Los.C’è chi sostiene che la diva della musica abbia pagato la sua amicizia e vicinanza a Puff Daddy, in carcere per violenza sessuale e traffico di esseri umano. Ma c’è chi ha spiegato che è una strategia per incrementare le vendite last minute, considerando che con l’avvicinarsi della data i prezzi dei biglietti calano, quindi i fan si sarebbero fatti più furbi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Beyoncè, al via il Cowboy Carter tour da Los Angeles con le figlie e 38 brani in scaletta - Beyoncè ha dato il via ieri sera all’attesissimo Cowboy Carter Tour dal SoFi Stadium di Inglewood, nella contea di Los Angeles, con una foltissima scaletta nella quale l’artista ha dato ampio spazio all’ultimo album pubblicato nel marzo 2024, il precedente Renaissance del 2022 e sorprese provenienti dalla discografia ultraventennale. Ad aprire le danze sono state American Requiem con la quale ha salutato il pubblico della venue californiana, seguita da Bodyguard, II Most Wanted e 16 Carriages. 🔗metropolitanmagazine.it

Los Angeles 2028: ai Giochi tornano baseball, cricket e lacrosse - AGI - I Giochi olimpici estivi di Los Angeles 2028 (LA2028) segneranno un forte impegno per l'innovazione e la parità di genere. L'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) riunitosi a Losanna in Svizzera, ha approvato il programma sportivo dei Giochi di Los Angeles confermando i cinque sport proposti dal comitato organizzatore locale, ovvero baseball/softball (ritorno dopo otto anni), cricket (ritorno dopo 128 anni), flag football, lacrosse (ultima edizione nel 1948) e squash. 🔗agi.it

Tamberi vuole riprovarci: "Ci vediamo a Los Angeles 2028" - AGI - Gianmarco Tamberi scegli l'Ariston per sciogliere il dilemma sul suo futuro. "Ho tantissima paura ma ho voglia di riprovarci" e dà appuntamento alle olimpiadi americane del 2028. 🔗agi.it

Su questo argomento da altre fonti

Blue Ivy ai Grammy 2024: l'erede (di Beyoncé e Jay Z) destinata al trono. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne