Il Concerto del Primo Maggio tra Eurovision e Sanremo | la scaletta

Concertone che celebra la Festa dei Lavoratori. Appuntamento come sempre a Roma in Piazza San Giovanni con un cast di 50 artisti. Come già è successo negli ultimi tempi lo show è chiaramente indirizzato alle nuove generazioni: lo si può intuire dall'elenco degli artisti presenti. Quest'anno, in Piazza San Giovanni saranno molte le contaminazioni con il Festival di Sanremo e l'Eurovision Song Contest che prenderà il via il 13 Maggio a Basilea. A cominciare dal cantautore più popolare del momento, Lucio Corsi, secondo all'Ariston e rappresentante dell'Italia all'Eurovision in Svizzera con Volevo essere un duro. E poi ancora Gabry Ponte l'artefice della sigla tormentone del Festival 2025, Tutta l'Italia, in gara a Basilea in quota San Marino. Reduci dalla kermesse sanremese anche Elodie, Achille Lauro, Brunori Sas, Giorgia, Joan Thiele, Rocco Hunt, Shablo e The Kolors.

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile – comincia a prendere forma. E, dando un’occhiata ai primi nomi, è subito Sanremo Vibes: ritroviamo sul palco non solo diversi artisti dell’edizione del 2025, come Gaia, Lucio Corsi, Brunori Sas, ma anche Gabry Ponte. E pensare che a breve Ponte e Corsi si ritroveranno a rappresentare San Marino e l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. 🔗dilei.it

Concerto Primo maggio 2025 a Roma: tutti i nomi dei cantanti in scaletta e le informazioni per partecipare - È stato completato il cartellone degli artisti che si esibiranno nella scaletta del Concertone del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL che si terrà in Piazza San Giovanni in Laterano. Tra i cantanti ci sono Achille Lauro, Elodie, Alfa, Gaia, Ghali, Giorgia, Gazzelle, Gabry Ponte e Lucio Corsi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Il Concerto del Primo Maggio tra Eurovision e Sanremo: la scaletta - Tre i presentatori: Noemi, Ermal Meta, e BigMama a cui si affiancherà per una serie di incursioni il professore star dei social, Vincenzo Schettini. Il Concertone, come sempre, sarà a libero accesso ... 🔗panorama.it

Concerto Primo Maggio 2025, non solo Roma: le alternative da Milano a Taranto - Giovedì 1° maggio tanti concerti porteranno musica e riflessione su numerosi palchi d’Italia. Se piazza San Giovanni in Laterano ospiterà il celebre appuntamento condotto da Noemi, Ermal Meta e ... 🔗tg24.sky.it

I 4 conduttori del Concerto Primo Maggio 2025 Roma: Ermal Meta, Noemi, BigMama, Vincenzo Schettini. Foto Getty - Chi canta al Concerto del Primo Maggio a Roma? Qual è il programma completo del Concertone? Come arrivarci, in Piazza San Giovanni? E dove seguire ovunque in diretta l'evento gratis di musica dal vivo ... 🔗style.corriere.it