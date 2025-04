Il comitato mette foto e video in piazza

comitato scende in campo per denunciare il degrado di piazza Repubblica. Lo fa con un dossier fotografico che sarà diffuso sui social e portato all’attenzione dell’amministrazione. foto e video di alcune aree della piazza: pavimentazione interrotta in più punti, erbacce, grate furi posizione. "Questa situazione va avanti da anni spiega Paolo Pazzaglini, vicepresidente del comitato e molti residenti segnalano problemi di degrado e disordine che sta diventando non solo poco estetico. Chi cammina in piazza rischia di cadere, ma anche per quanto riguarda la sicurezza non possiamo nascondere il nostro disappunto". Da tempo i residenti lamentano la presenza di balordi e bivacchi di giovani con bottiglie di vetro. "Chiediamo più telecamere e pattuglie di vigili continua Pazzaglini Questa piazza, un fiore all’occhiello negli anni ‘90, deve essere ristrutturata e messa in sicurezza con un piano di intervento ampio". 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Il comitato mette foto e video in piazza Ilscende in campo per denunciare il degrado diRepubblica. Lo fa con un dossiergrafico che sarà diffuso sui social e portato all’attenzione dell’amministrazione.di alcune aree della: pavimentazione interrotta in più punti, erbacce, grate furi posizione. "Questa situazione va avanti da anni spiega Paolo Pazzaglini, vicepresidente dele molti residenti segnalano problemi di degrado e disordine che sta diventando non solo poco estetico. Chi cammina inrischia di cadere, ma anche per quanto riguarda la sicurezza non possiamo nascondere il nostro disappunto". Da tempo i residenti lamentano la presenza di balordi e bivacchi di giovani con bottiglie di vetro. "Chiediamo più telecamere e pattuglie di vigili continua Pazzaglini Questa, un fiore all’occhiello negli anni ‘90, deve essere ristrutturata e messa in sicurezza con un piano di intervento ampio". 🔗 Ilrestodelcarlino.it

