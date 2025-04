Il Città di Paliano annuncia un nuovo ingresso nello staff tecnico

nuovo responsabile della scuola calcio del Città di Paliano, club del girone B di Eccellenza Lazio. Con un lungo comunicato il Paliano ha presentato l'arrivo di Armando Zammarelli, esperto dirigente del calcio giovanile e nuovo ingresso nei quadri del club come responsabile. 🔗 Romatoday.it - Il Città di Paliano annuncia un nuovo ingresso nello staff tecnico Arriva dalla Cavese ilresponsabile della scuola calcio deldi, club del girone B di Eccellenza Lazio. Con un lungo comunicato ilha presentato l'arrivo di Armando Zammarelli, esperto dirigente del calcio giovanile enei quadri del club come responsabile. 🔗 Romatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gabriele Mainetti annuncia il trailer del suo nuovo film, La città proibita: ecco quando esce - Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out, il terzo film diretto da Mainetti uscirà nelle sale il prossimo marzo Gabriele Mainetti, attraverso le pagine del suo account Instagram, ha annunciato l'arrivo del primo trailer de La città proibita, sua terza regia dopo Lo chiamavano Jeeg Robot e Freaks Out. Il trailer verrà diffuso in rete il 17 febbraio prossimo, mentre il film stesso, ambientato nel mondo del kung fu, uscirà nelle sale italiane il 13 marzo seguente, come confermato dallo stesso regista nei commenti al post Instagram. 🔗movieplayer.it

Attive le "Segnalazioni" sul sito del Comune di Città Sant'Angelo: il nuovo servizio a disposizione dei cittadini - Attivato il servizio “Segnalazioni” sul sito internet del Comune di Città Sant’Angelo (clicca qui per accedere direttamente al portale). Si tratta di un’iniziativa lanciata dall’amministrazione per semplificare e favorire la comunicazione tra l’ente e il cittadino, che attraverso una sezione... 🔗ilpescara.it

Eugenio Finardi annuncia il nuovo album Tutto e la data zero del tour - A 50 anni dal debutto, Eugenio Finardi torna con un nuovo album di inediti dal titolo Tutto A 50 anni dal suo primo disco Non gettate alcun oggetto dai finestrini, il 9 maggio esce in digitale e il 16 maggio in cd e vinile Tutto, il nuovo album di inediti di Eugenio Finardi. È attivo il pre-order. Tutto (distribuito da ADA Music Italy) arriva a 11 anni dall’ultimo album di inediti Fibrillante e a 3 anni dalla raccolta Euphonia Suite. 🔗.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il Città di Paliano annuncia un nuovo ingresso nello staff tecnico; Paliano-Ferentino, paura per il figlio del ministro Tajani: trasportato in eliambulanza a Roma; In arrivo 13 nuovi agenti di Polizia Penitenziaria in due carceri della provincia di Frosinone; Il Paliano conferma Russo, saranno sette anni sulla panchina biancorossa. 🔗Ne parlano su altre fonti