Il Cesena cerca a Mantova la vittoria che manca da due mesi Mignani | Motivazioni altissime

mancano solo quattro giornate alla fine del campionato di serie B, il Cesena cerca a Mantova quellla vittoria che manca praticamente da due mesi, da Cesena-Salernitana del primo marzo. Squadre in campo allo stadio Martelli giovedì primo maggio alle ore 15, tre punti lancerebbero i.

Oggi la visita del Cesena. Senza vittoria da 4 mesi il Brescia cerca un acuto contro l’incubo playout - Scivolato sulla soglia della zona playout dopo la sconfitta di Palermo, il Brescia deve trovare la forza per far ripartire il suo cammino nel match di questa sera (alle 19.30) con il Cesena. Le Rondinelle non segnano da 405 minuti e non solo non vincono dallo scorso 3 novembre (blitz esterno con la Sampdoria), ma non conquistano i tre punti allo stadio Rigamonti dal 30 settembre, quando si imposero sulla Cremonese. 🔗sport.quotidiano.net

Cesena Basket 2005: Vittoria Cruciale in Divisione Regionale 1 contro Casalecchio - Ottima risposta della Cesena Basket 2005 che, con le spalle al muro nel campionato di Divisione Regionale 1, si è ritrovata nel momento decisivo della stagione, conquistando un’ampia, meritata e importantissima vittoria interna (71-51) contro Casalecchio arrivata sabato sera al Palaippo contro la compagine leader del girone nel quale si mette in palio la salvezza. Per la squadra di coach Marco Vandelli è arrivato così il primo successo della seconda fase, che non basterà per archiviare la pratica salvezza, ma che di certo riporta la situazione in un piano ben diverso e corroborante. 🔗ilrestodelcarlino.it

Omag Mt San Giovanni cerca casa: Cesena e Pesaro in lizza per il campionato A1 2025/2026 - Cercasi palazzetto. La Omag Mt San Giovanni è ancora alla ricerca di una casa dove disputare le partite casalinghe nel prossimo campionato di serie A1 2025/2026. Pare oramai tramontata la possibilità di giocare a Rimini, né il Flaminio (per questioni di altezze) né il 105 Stadium (per questioni di calendario ed eventi di altri sport) paiono poter essere disponibili, ma nelle ultime ore anche il Palas di San Marino è stato escluso sempre per la presenza di altri impegni sportivi e culturali ai quali non si riuscirebbe a sovrapporre il calendario della Omag Mt. 🔗sport.quotidiano.net

Mantova in emergenza: contro il Cesena la difesa è tutta da ridisegnare - Possanzini deve fare i conti con numerose assenze nel reparto arretrato in vista di un match da cercare di vincere con tutte le forze ... 🔗msn.com

Cesena a Mantova e Mignani assicura: “Abbiamo grandi motivazioni” - Primo maggio in campo per il Cesena a Mantova, con i bianconeri che domani (ore 15) fanno visita ai biancorossi accompagnati da oltre mille tifosi ... 🔗corriereromagna.it

Mignani prima di Mantova-Cesena: “Portare in campo grandissime motivazioni” - A secco da due mesi di vittorie, il Cesena è ancora alla ricerca dell’ultimo passo per acquisire aritmeticamente la salvezza. 🔗corrierecesenate.it