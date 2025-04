Il centrodestra francese copia la strategia di Le Pen per guadagnare consensi

Due figure di spicco – Laurent Wauquiez, capogruppo in Parlamento, e l'attuale ministro dell'Interno Bruno Retailleau – si sfideranno per la leadership del partito il 17 e 18 maggio.Entrambi sperano che la sentenza di ineleggibilità pronunciata contro Le Pen il 31 marzo apra un vuoto politico tra i suoi elettori, che possano colmare, nonostante il suo delfino, Jordan Bardella, abbia annunciato proprio lo scorso fine settimana di essere pronto a prendere il posto della leader.Per competere, e in vista delle elezioni presidenziali, Wauquiez e Retailleau stanno adottando una retorica sempre più simile a quella storicamente usata dal Rassemblement National (RN) di Le Pen.Tre settimane fa, Wauquiez ha suscitato scalpore proponendo di deportare le persone considerate pericolose, destinatarie di un ordine di espulsione, nell'arcipelagodi Saint-Pierre-et-Miquelon, al largo delle coste canadesi.

