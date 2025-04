Il Cavalluccio sfida il Mantova | obiettivo chiudere in parità con le neopromosse

Cavalluccio esaurisce i match contro le colleghe neopromosse. Bilancio finora dal sapore agrodolce: perfetta parità con la Carrarese, vittoria in casa e sconfitta allo Stadio dei Marmi, male invece con la Juve Stabia, con le vespe vittoriose sia al Manuzzi che al Menti. Con il Mantova, invece, finora c’è in archivio la vittoria dell’andata in Romagna. Il Cavalluccio deve quindi espugnare il Martelli per chiudere in parità il conto con le matricole: sarebbero nel caso 9 i punti fatti sui 18 disponibili.Statistiche a parte, i bianconeri domani si troveranno di fronte una squadra, quella di Davide Possanzini, che ha necessità assoluta di fare bottino pieno per rimanere a galla nella corsa salvezza. L’ultima sconfitta di Cremona ha ricacciato i virgiliani ai confini con la zona pericolosa e dopo tre giorni il calendario propone lo scontro diretto in quel di Salerno, Mantova che dovrà anche fare i conti con quella che più che un emergenza in difesa assomiglia ad un’ecatombe. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Il Cavalluccio sfida il Mantova: obiettivo chiudere in parità con le neopromosse Con la gara di domani ilesaurisce i match contro le colleghe. Bilancio finora dal sapore agrodolce: perfettacon la Carrarese, vittoria in casa e sconfitta allo Stadio dei Marmi, male invece con la Juve Stabia, con le vespe vittoriose sia al Manuzzi che al Menti. Con il, invece, finora c’è in archivio la vittoria dell’andata in Romagna. Ildeve quindi espugnare il Martelli perinil conto con le matricole: sarebbero nel caso 9 i punti fatti sui 18 disponibili.Statistiche a parte, i bianconeri domani si troveranno di fronte una squadra, quella di Davide Possanzini, che ha necessità assoluta di fare bottino pieno per rimanere a galla nella corsa salvezza. L’ultima sconfitta di Cremona ha ricacciato i virgiliani ai confini con la zona pericolosa e dopo tre giorni il calendario propone lo scontro diretto in quel di Salerno,che dovrà anche fare i conti con quella che più che un emergenza in difesa assomiglia ad un’ecatombe. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

