Il cardinale francese Jean-Paul Vesco dice che il nuovo Papa non sarà un Francesco | C’è bisogno di pace

cardinale Jean-Paul Vesco, arciVescovo di Algeri, prevede un Conclave breve e auspica un Papa "già preparato dal Signore", capace di unire la Chiesa e proseguire il cammino di riforma avviato da Bergoglio, ma con spirito di consenso. 🔗 Il, arcivo di Algeri, prevede un Conclave breve e auspica un"già preparato dal Signore", cadi unire la Chiesa e proseguire il cammino di riforma avviato da Bergoglio, ma con spirito di consenso. 🔗 Fanpage.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave, chi è Jean-Marc Aveline: il cardinale francese "protetto" di Papa Francesco - Con Bergoglio ha in comune tematiche come la lotta alla povertà, l'accoglienza nei confronti dei migranti, la ricerca della pace e il dialogo interreligioso, in particolare con l'Islam 🔗tgcom24.mediaset.it

Chi è Luis Antonio Tagle, il cardinale più mediatico tra i papabili: parla filippino, inglese, italiano, spagnolo e francese - Sorridente , empatico , mediatico . Sessantotto anni ancora da compiere, il gesuita Luis Antonio Tagle è nella rosa ristretta dei cardinali più accreditati a succedere a papa Francesco . E con il defunto Pontefice condivide la vicinanza agli ultimi , agli emarginati , tanto da essere ormai comunemente definito ' il Bergoglio asiatico '. Lo testimonia il successo in rete dei suoi discorsi , come l’invettiva. 🔗feedpress.me

Cardinale Vesco: “Mi chiamano il maratoneta ma questo voto sarà uno sprint” - “Ho sempre corso, nella corsa c’è libertà, respiro, anche in questi giorni corro”. Il prossimo pontefice “sarà un uomo del consenso”. La Chiesa dopo Francesco rallenterà? “Tenere insieme unità e spinta in avanti” 🔗repubblica.it

Se ne parla anche su altri siti

Il cardinale francese Jean-Paul Vesco dice che il nuovo Papa non sarà un Francesco: “C’è bisogno di pace”; «Serve una Chiesa aperta a tutti: prima l’uomo, poi la dottrina»; Verso il Conclave, nuova congregazione. Nodo Becciu e cordate. Ma stiamo ancora piangendo il Papa; AFRICA/ALGERIA - La Chiesa della discrezione dell'Arcivescovo Jean-Paul Vesco (che domani diventa Cardinale). 🔗Cosa riportano altre fonti

Il cardinale francese Jean-Paul Vesco dice che il nuovo Papa non sarà un Francesco: “C’è bisogno di pace” - Il cardinale Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri, prevede un Conclave breve e auspica un Papa "già preparato dal Signore", capace di unire ... 🔗fanpage.it

Cardinale Vesco: “Mi chiamano il maratoneta ma questo voto sarà uno sprint” - “Ho sempre corso, nella corsa c’è libertà, respiro, anche in questi giorni corro”. Il prossimo pontefice “sarà un uomo del consenso”. La Chiesa dopo Francesco ... 🔗repubblica.it

Il cardinale Jean-Paul Vesco, 63 anni, domenicano francese e arcivescovo di Algeri - Gambassi - Parla l'arcivescovo domenicano di Algeri. «Il prossimo Papa non si chiamerà Francesco II. Nel Collegio cardinalizio ci conosciamo poco. Non possono essere solo i vescovi a decidere sulla Chiesa» ... 🔗msn.com