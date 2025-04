Il capo di Alibaba al servizio delle campagne cinesi di intimidazione?

Alibaba. Secondo le trascrizioni presentate in un tribunale francese, Ma avrebbe contattato telefonicamente un imprenditore in esilio, noto come "H", per convincerlo a tornare in Cina e fornire la propria testimonianza contro Sun Lijun, ex viceministro della Sicurezza finito nella purga interna del Partito comunista cinese.L'affaire, riportato dal Guardian sulla base dei documenti del progetto China Targets dell'International Consortium of Investigative Journalists, ha avuto inizio nel 2020, quando la giustizia cinese ha emesso un mandato di arresto contro H con l'accusa di reati finanziari legati al prestito sociale e al riciclaggio di denaro.

