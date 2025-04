Il cantante e la moglie avevano rivelato pochi giorni fa di essere in attesa di una bimba Ma la morfologica ha cambiato tutto | è in arrivo Gabriele

moglie Michelle Bertolini. La coppia è in attesa del primo figlio e sui social aveva annunciato l’arrivo di una bimba di cui aveva svelato anche il nome. Ora, invece, il primo “scherzetto” del bebè in arrivo: non è una bimba ma un maschietto. Il Volo conquista New York e annuncia la location per il nuovo show “Tutti per uno” X Leggi anche › Ignazio Boschetto presto papà, l’annuncio sui social: «Al centro del mondo adesso ci sei tu» Ignazio Boschetto presto papà«Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. 🔗 Iodonna.it - Il cantante e la moglie avevano rivelato pochi giorni fa di essere in attesa di una bimba. Ma la morfologica ha cambiato tutto: è in arrivo Gabriele Non è un fiocco rosa quello che sta per arrivare in casa di Ignazio Boschetto e dellaMichelle Bertolini. La coppia è indel primo figlio e sui social aveva annunciato l’di unadi cui aveva svelato anche il nome. Ora, invece, il primo “scherzetto” del bebè in: non è unama un maschietto. Il Volo conquista New York e annuncia la location per il nuovo show “Tutti per uno” X Leggi anche › Ignazio Boschetto presto papà, l’annuncio sui social: «Al centro del mondo adesso ci sei tu» Ignazio Boschetto presto papà«Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. 🔗 Iodonna.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’ex moglie di Maradona in aula: “I medici lo avevano sequestrato, mi chiedeva di portarlo via” - Questa la dura accusa lanciata oggi dal banco dei testimoni da Veronica Ojeda, ex moglie di Diego Armando Maradona, al processo in corso sulla morte dell'idolo argentino 🔗golssip.it

Cosa si diranno Patty Pravo e Madonna su Instagram? "Ogni tanto chattiamo" ha rivelato la cantante italiana - Madonna ha recentemente iniziato a seguire Patty Pravo su Instagram. La notizia che ha entusiasmato i fan delle due icone della musica. Il legame social è stato svelato da Marco Liorni nell’ultima puntata di del programma Ora o mai più, in cui la cantante veneziana è giudice. I fan delle due icone musicali adesso non possono far altro che sperare in una collaborazione. Patty Pravo, oltre 50 anni di carriera in 50 foto ... 🔗iodonna.it

Camorra, assolti il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli - Tempo di lettura: 2 minutiAl termine di un processo celebrato con il rito abbreviato il gup di Napoli Ivana Salvatore ha assolto il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, marito e moglie, accusati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli di concorso esterno in associazione mafiosa e partecipazione finalizzata alla produzione di sigarette di contrabbando. La sentenza è stata emessa nell’aula bunker del carcere napoletano di Poggioreale. 🔗anteprima24.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ignazio Boschetto presto papà… ma non di una femminuccia; Ignazio Boschetto de Il Volo, cambia il sesso del bebè in arrivo: la scoperta sorprendente; Dentro la separazione tra Paola Turci e Francesca Pascale: i motivi; Ed Sheeran, il tumore della moglie e l'amico morto a 31 anni: «Dipendevo da alcol e droga, così mi sono salvat. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Retroscena Dybala, la moglie rivela: "Mi ha accompagnato a vedere un cadevere" - Oriana Sabatini, moglie del campione del mondo Paulo ... Ormai la passione si è trasformata in un hobby, oltre a quello di cantante. Tuttavia, non aveva mai raccontato un macabro retroscena ... 🔗msn.com

Justin Bieber sta male, l’appello della moglie: “Pregate per lui”. Cosa c’entrano Selena Gomez e Puff Daddy - L'appello della moglie del cantante si aggiunge ... Le condizioni di salute del cantante preoccupano da settimane i fan, che si chiedono cosa abbia causato lo strano comportamento tenuto sui ... 🔗deejay.it

Gianni Morandi e il surreale gesto della moglie Anna Dan: “All’inizio mi diede…” - I due diventeranno marito e moglie il 10 novembre 2024 mentre ... molto complicati della sua sfera professionale. Il cantante ha rivelato di aver passato un momento buio, culminato coi fischi ... 🔗msn.com