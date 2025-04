Il candidato Papa preferito da Trump? Se stesso

Papa. Sarebbe la mia prima scelta”. Donald Trump risponde scherzando a chi gli chiedeva se aveva preferenze per il prossimo pontefice. “Non ho preferenze” ha aggiunto, precisando che c'è un cardinale a New York che può fare il lavoro. "Devo dire che abbiamo un cardinale in un posto chiamato New York che è molto bravo. Vedremo quello che succede", ha aggiunto riferendosi all'arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Dolan, che ha guidato la preghiera all'insediamento del presidente lo scorso gennaio. Il Papa auspica una società giusta e la pace mondiale nel messaggio al presidente americano Donald Trump. Ma come vanno interpretate la parole di Trump? Una semplice battuta o c’è qualcosa dietro? Lecito chiederselo. D’altronde il tentativo di influenzare il Conclave da parte del “potere temporale” non nasce certo oggi. 🔗 Quotidiano.net - Il candidato Papa preferito da Trump? Se stesso Roma, 30 aprile 2025 – “Mi piacerebbe essere. Sarebbe la mia prima scelta”. Donaldrisponde scherzando a chi gli chiedeva se aveva preferenze per il prossimo pontefice. “Non ho preferenze” ha aggiunto, precisando che c'è un cardinale a New York che può fare il lavoro. "Devo dire che abbiamo un cardinale in un posto chiamato New York che è molto bravo. Vedremo quello che succede", ha aggiunto riferendosi all'arcivescovo di New York, il cardinale Timothy Dolan, che ha guidato la preghiera all'insediamento del presidente lo scorso gennaio. Ilauspica una società giusta e la pace mondiale nel messaggio al presidente americano Donald. Ma come vanno interpretate la parole di? Una semplice battuta o c’è qualcosa dietro? Lecito chiederselo. D’altronde il tentativo di influenzare il Conclave da parte del “potere temporale” non nasce certo oggi. 🔗 Quotidiano.net

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un incontro tra speranza e realpolitik: Trump e Zelensky all’ombra di Papa Bergoglio - Quando la storia si scrive, spesso lo fa nei luoghi più inaspettati. L’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky in Vaticano, durante i funerali di Papa Bergoglio, è uno di quegli eventi che trascendono il semplice aneddoto diplomatico per assumere un significato quasi epocale. Lo scenario scelto – la Basilica di San Pietro, teatro di preghiere globali per la pace e custode di una tradizione millenaria di mediazione morale – non poteva essere più carico di simbolismo. 🔗ilfogliettone.it

Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky - Oltre 160 delegazioni internazionali hanno partecipato ai funerali di Papa Francesco. Strette di mano incontri che rimarranno nella storia come quello fra Trump e Zelensky. Tra i primi ad arrivare il presidente Mattarella. Servizio di Fabio Bolzetta. The post Da Papa Francesco i leader del mondo. Storico incontro Trump-Zelensky first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Vertice Trump-Zelensky a San Pietro, speranze di pace nel segno di Papa Francesco - Donald Trump e Volodymyr Zelensky si siedono uno davanti all’altro all’interno della Basilica di San Pietro. Non sarà il primo ‘miracolo di Francesco’ come alcuni si azzardano a prefigurare ma la foto del faccia a faccia pubblicata dal capo di gabinetto del leader di Kiev è iconica e rappresenta il simbolo politico della riunione dei grandi della terra in Vaticano per l’ultimo saluto a Jorge Mario Bergoglio. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Il candidato Papa preferito da Trump? Se stesso; Le pressioni di Trump sul Conclave: dopo Francesco vuole un papa non distante dall’amministrazione degli Stati Uniti ·; Paolo Mieli sull'erede di Papa Francesco: “Zuppi ha salvato bambini in Ucraina. È il mio candidato secco”; La composizione del collegio dei cardinali: chi sono i papabili. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Trump: «Il prossimo Papa? Io! Mi piacerebbe, sarebbe la mia prima scelta» - «Mi piacerebbe essere Papa, sarebbe la mia prima scelta». Donald Trump risponde scherzando a chi gli chiede se ha preferenze per il prossimo pontefice. 🔗msn.com

Trump: «Mi piacerebbe essere Papa, sarebbe la mia prima scelta». Chi è il vero papabile del tycoon: conservatore e anti-Bergoglio - «Mi piacerebbe essere Papa, sarebbe la mia prima scelta». Donald Trump risponde scherzando a chi gli chiede se ha preferenze per il ... 🔗msn.com

Tutti gli attacchi di Papa Francesco a Donald Trump, che dopo averlo ignorato per anni sarà ai funerali - Donald Trump sarà al funerale di Papa Francesco. Il presidente Usa, che ha annunciato le bandiere a mezz'asta per la morte del pontefice di fianco a un ... 🔗fanpage.it