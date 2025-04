Il campione olimpico Marcell Jacobs si apre su famiglia e controversie

campione Marcell Jacobs si racconta: tra assenze e scandali su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it - Il campione olimpico Marcell Jacobs si apre su famiglia e controversie Un'intervista intima con Francesca Fagnani svela il lato umano delsi racconta: tra assenze e scandali su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Spionaggio su Jacobs, indagato il fratello del campione olimpico Filippo Tortu - Giacomo Tortu avrebbe cercato informazioni sul velocista Marcel Jacobs, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Tokyo 🔗ilgiornale.it

Marcell Jacobs si racconta a Belve: “Mio padre? Ho cominciato a vincere quando mi sono riavvicinato a lui” - Milano,29 aprile 2025 – Torna Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani e giunto alla quinta stagione: appuntamento in prima serata, ogni martedì, a partire da oggi. Tra gli ospiti della prima puntata Marcell Jacobs. Il campione olimpico a Tokyo 2020 e primatista europeo dei 100 metri si racconta in un'intervista intima e profonda. Dalle domande di Fagnani emerge l'intensità dello sportivo e la complessità dell'uomo. 🔗ilgiorno.it

Marcell Jacobs chiama Filippo Tortu, la telefonata per non mandare in pezzi la staffetta azzurra: lo scandalo spionaggio e il ritorno a Tokyo - Una telefonata da Marcell Jacobs al compagno di staffetta Filippo Tortu per provare a tenere insieme la squadra azzurra che ha emozionato e trionfato con l’oro alle Olimpiadi di Tokyo. O almeno per cercare un disgelo, dopo quel che è emerso dall’indagine dello scandalo Equalize. Il fratello e manager di Tortu è indagato perché, secondo la procura, avrebbe chiesto agli esperti di spionaggio informatico le analisi del sangue di Jacobs. 🔗open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Marcell Jacobs arriva a Belve stasera in tv da Francesca Fagnani su Rai 2: scopri la vita privata del campione olimpico e l'amore per la moglie Nicole Daza; Marcell Jacobs si racconta a Belve: “Mio padre? Ho cominciato a vincere quando mi sono riavvicinato a lui”; Marcell Jacobs a ‘Belve’: chi è la moglie Nicole Daza, la madre che lo ha cresciuto, l’età, i figli, il patrimonio e i problemi con il padre; Marcell Jacobs «sconvolto» per lo spionaggio del fratello di Tortu, lo sfogo a Belve: «Io l'avrei già licenziato...» - Il video. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Marcell Jacobs a Belve: "Chi parla di doping mi dà fastidio" - (Adnkronos) - "Sui social c'è rabbia e cattiveria nei miei confronti, nessuno però mi ha detto in faccia certe cose. Quello che mi dà più fastidio in assoluto è quando parlano di doping sui social". M ... 🔗msn.com

Marcell Jacobs torna a parlare della lite con Fedez a Belve - Marcell Jacobs torna a parlare della lite con Fedez durante l'ospitata a Belve: ecco le dichiarazioni del campione olimpico ... 🔗novella2000.it

Ko te tautohetohe i waenganui i a Marcell Jacobs me Fedez: he pakanga e wehewehe ana - Scopri la controversia tra Marcell Jacobs e Fedez, un conflitto che ha sollevato interrogativi nel mondo dello sport e dello spettacolo. 🔗notizie.it