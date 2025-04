Il cadavere di una donna ritrovato in un fosso sul ciglio della strada

strada che porta a Treviglio: una donna di 73 anni oramai senza vita giaceva nel fosso sul ciglio della strada, in quel tratto Via Treviglio. A dare l'allarme alcuni automobilisti di. 🔗 Bresciatoday.it - Il cadavere di una donna ritrovato in un fosso sul ciglio della strada Il tragico ritrovamento è avvenuto intorno alle 21.30 nella frazione di Badalasco, a Fara Gera d'Adda sullache porta a Treviglio: unadi 73 anni oramai senza vita giaceva nelsul, in quel tratto Via Treviglio. A dare l'allarme alcuni automobilisti di. 🔗 Bresciatoday.it

Il cadavere di una donna ritrovato nel fiume Serio, ad Alzano Lombardo: ha tra i 30 e i 35 anni - Il corpo senza vita di una donna è stato trovato nel greto del fiume Serio, ad Alzano Lombardo, nella mattinata di domenica. Da quanto hanno potuto ricostruire i soccorritori, si tratta di una persona di età compresa tra i 30 e i 35 anni, anche se la sua identità non è ancora stata accertata. L’allarme è scattato poco dopo le 10 del mattino e sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri di Bergamo, i mezzi del soccorso sanitario e i Vigili del Fuoco. 🔗ilfattoquotidiano.it

Versilia, ritrovato in un fosso il cadavere di Nicola Persano: era scomparso il giorno di Natale - Tragico ritrovamento questa mattina, giovedì 13 febbraio, al confine fra i comuni versiliesi di Massarosa e Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo senza vita è stato trovato in un terreno agricolo, in un fosso di scolo che costeggia l’autostrada A12, vicino al casello di Camaiore. Il punto del ritrovamento non è molto visibile.Leggi anche: Germania, auto sulla folla a Monaco, sale a 28 il numero dei feriti: arrestato un 24enne afghano Si tratta di Nicola Persano Il corpo appartiene a Nicola Persano, un ex commerciante di Camaiore di 76 anni, scomparso improvvisamente da casa il ... 🔗thesocialpost.it

Ritrovato in un canale il cadavere della donna scomparsa a Vittorio Veneto - E' stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi 16 febbraio il corpo della 56enne residente a Vittorio Veneto. La donna era scomparsa da casa giovedì scorso. Il ritrovamento è avvenuto nel canale Carron a Cappella Maggiore. Sono quindi svanite le speranze di ritrovare in vita la 56enne, che si... 🔗trevisotoday.it

Dramma a Badalasco, donna di 73 anni trovata morta in un fosso - LA TRAGEDIA. La pensionata è probabilmente scivolata nella zona della frazione di Fara d’Adda. Abitava poco lontano e da alcune ora non si trovava. Vani i soccorsi. Sul posto i mezzi del 118, i ... 🔗ecodibergamo.it