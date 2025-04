Il cadavere di un giovane con la gola tagliata ritrovato nel Po | ad imbattersi nel corpo gli amici con cui era in vacanza

corpo di un giovane con una profonda ferita alla gola è stato trovato nelle scorse ore sulla riva del Po a Zinasco (Pavia). Si tratta secondo le prime informazioni di un turista tedesco di 23 anni che campeggiava in tenda nella zona insieme ad alcuni amici. Sono stato proprio loro a fare la. 🔗 Today.it - Il cadavere di un giovane con la gola tagliata ritrovato nel Po: ad imbattersi nel corpo gli amici con cui era in vacanza Ildi uncon una profonda ferita allaè stato trovato nelle scorse ore sulla riva del Po a Zinasco (Pavia). Si tratta secondo le prime informazioni di un turista tedesco di 23 anni che campeggiava in tenda nella zona insieme ad alcuni. Sono stato proprio loro a fare la. 🔗 Today.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cadavere di un giovane con una ferita alla gola trovato sulla riva del Po nel Pavese: ipotesi omicidio - Il cadavere di un turista tedesco è stato trovato nelle scorse ore sulla riva del Po a Zinasco (Pavia). Il corpo avrebbe una ferita alla gola e poco lontano sarebbe stato rinvenuto un coltello. L'ipotesi è che si sia trattato di omicidio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Cadavere di un giovane trovato sull’argine del Po nel Pavese: aveva una ferita alla gola - Il cadavere di un giovane è stato trovato sull’argine del Po nel Comune di Zinasco, in provincia di Pavia. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe di un turista tedesco che si trovava nella zona in tenda con degli amici. Il corpo presentava una ferita alla gola e accanto c’era un coltello. Sul posto, una zona in aperta campagna vicina a un laghetto frequentato da appassionati di pesca, sono arrivati i carabinieri che indagano con più ipotesi e non escludono che si tratti di un omicidio. 🔗ilfattoquotidiano.it

Anziana con gola tagliata a Trieste, la donna fermata ha confessato - Ha confessato di aver ucciso Isabella Tregnaghi al culmine di un litigio: Erika Podmenich, 58 anni, triestina, ha ammesso le sue responsabilità nel corso di un interrogatorio. Da ieri la donna è rinchiusa nel carcere di Trieste con l'accusa di omicidio volontario. Sulla morte di Tregnaghi, 89 anni, indagano i carabinieri del Comando provinciale di Trieste, coordinati dalla locale Procura. L'anziana è stata trovata, ieri nel primo pomeriggio, riversa a terra nel suo appartamento di via delle Beccherie 7 con un taglio alla gola. 🔗tg24.sky.it

Ne parlano su altre fonti

Il cadavere di un giovane con la gola tagliata ritrovato nel Po: ad imbattersi nel corpo gli amici con cui era in vacanza; Trovato cadavere di un giovane con la gola tagliata. Giallo ai Castelli; Trovato un cadavere semi decapitato in Alto Adige non lontano da San Candido; [LA RICOSTRUZIONE] Trovato con la gola tagliata. Resta il mistero. Attesa per l'autopsia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cadavere di un giovane con una ferita alla gola trovato sulla riva del Po nel Pavese: ipotesi omicidio - Il cadavere di un turista tedesco è stato trovato nelle scorse ore sulla riva del Po a Zinasco (Pavia). Il corpo avrebbe una ferita alla gola e poco lontano sarebbe stato rinvenuto un coltello. 🔗fanpage.it

Trovato cadavere di giovane sull'argine del Po a Zinasco: indagini dei carabinieri - Il cadavere di un giovane è stato trovato alcune ore fa sull' argine del Po nel Comune di Zinasco, in provincia di Pavia: i carabinieri indagano con più ipotesi e non escludono che si tratti di un omi ... 🔗quotidiano.net

Cadavere di un giovane trovato sull’argine del Po nel Pavese: aveva una ferita alla gola - La vittima sarebbe un turista tedesco che si trovava nella zona in tenda con amici. Accanto al corpo c'era un coltello ... 🔗ilfattoquotidiano.it