Il buonissimo cast dell’Isola dei Famosi 2025

buonissimo cast. E di questi tempi è già un discreto punto di partenza. Il gruppo di naufraghi che animerà (si spera!) la nuova Isola dei Famosi, dal 7 maggio su Canale 5, si presenta piuttosto variegato per età, professione, fama e anche simpatia, dettaglio quest’ultimo tutt’altro che trascurabile scorrendo i vari nomi.Mario Adinolfi è il colpaccioIl colpaccio di Veronica Gentili è certamente la presenza del giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi. Un po’ perché c’è finalmente un vergine di reality e un po’ (tanto) perché da tempo discute e fa discutere per le sue posizioni fortemente conservatrici e anti woke. Pensare che la sua partecipazione possa passare inosservata appare inverosimile, anche agli occhi degli altri naufraghi; uno su tutti? Carly Tomassini, modella transgender. 🔗 Davidemaggio.it - Il (buonissimo) cast dell’Isola dei Famosi 2025 Sulla carta, un. E di questi tempi è già un discreto punto di partenza. Il gruppo di naufraghi che animerà (si spera!) la nuova Isola dei, dal 7 maggio su Canale 5, si presenta piuttosto variegato per età, professione, fama e anche simpatia, dettaglio quest’ultimo tutt’altro che trascurabile scorrendo i vari nomi.Mario Adinolfi è il colpaccioIl colpaccio di Veronica Gentili è certamente la presenza del giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi. Un po’ perché c’è finalmente un vergine di reality e un po’ (tanto) perché da tempo discute e fa discutere per le sue posizioni fortemente conservatrici e anti woke. Pensare che la sua partecipazione possa passare inosservata appare inverosimile, anche agli occhi degli altri naufraghi; uno su tutti? Carly Tomassini, modella transgender. 🔗 Davidemaggio.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spoilerato quasi tutto il cast dell’Isola dei famosi: Burak Özçivit di Endless Love, Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Loredana Cannata.. - Spoilerato quasi tutto il cast dell’Isola dei famosi, Davide Maggio ha confermato la presenza di Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Teresanna Pugliese e Nunzio Stancampiano; dall’altra Gabriele Parpiglia ha ribadito la partecipazione di Camila Giorgi, Chiara Balistreri e Angelo Famao. A loro ha aggiunto un quarto nome dato per certo, quello dell’attrice Loredana Cannata. Classe 1975, Loredana Cannata è famosa soprattutto per le serie televisive, da Il Bello Delle Donne a Provaci Ancora Prof, passando per Un Caso Di Coscienza e La Squadra. 🔗metropolitanmagazine.it

Nave oceanografica si incaglia sugli scogli all’isola d’Elba. Salvi gli 11 membri dell’equipaggio - La chiglia che sbatte sugli scogli, l’acqua che entra nello scafo, i motori che vanno fuori uso e mandano l’imbarcazione in blackout. Sono state ore di paura a bordo della nave oceanografica, la Fugro Mercator, battente bandiera bahamense e lunga 42 metri. L’incidente è avvenuto sulla scogliera del promontorio dell’Enfola, vicino a Portoferraio all’isola d’Elba, dove l’imbarcazione era impegnata in operazioni di monitoraggio dei fondali marini. 🔗ilfattoquotidiano.it

Simona Ventura Parla dell’Isola Dei Famosi: E Non Le Manda Certo a Dire! - Simona Ventura rompe il silenzio sul suo presunto ritorno all’Isola dei Famosi. Ecco che cosa ha detto di sconvolgente! Da settimane il suo nome rimbalza nei corridoi del gossip televisivo: Simona Ventura potrebbe tornare all’Isola dei Famosi. Ma non come conduttrice, ruolo che ha reso iconico, bensì come opinionista. L’idea ha subito scatenato entusiasmo tra i fan storici del reality e gli amanti dei colpi di scena. 🔗gossipnews.tv

Ne parlano su altre fonti

Il (buonissimo) cast dell’Isola dei Famosi 2025; Federica Panicucci si prende L’Isola dei Famosi? Nuova voce di corridoio; Dieci piccoli indiani (1945); ISOLA DEI FAMOSI 2015: LE DONATELLA CONCORRENTI. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Isola dei Famosi, Veronica Gentili scopre le carte. Cast: da Antonella Mosetti a Camila Giorgi e... - Nomi-rumor sui concorrenti - L'Isola dei Famosi? "Sta tornando", annuncia Veronica Gentili. Il reality pronto a sbarcare in prima serata su Canale 5 prendendo il testimone da ... 🔗affaritaliani.it

L’Isola dei Famosi, il cast è al completo: ecco la squadra per l’edizione 2025 - Mediaset ha deciso di voltare pagina, scegliendo volti nuovi per la conduzione, l’opinionista e l’inviato in Honduras, lasciando fuori dal progetto i protagonisti delle ultime stagioni. 🔗rds.it