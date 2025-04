Il bob del 2025 | ritorno agli anni ’90 con un twist glossy e moderno

2025 promette di essere un anno di grande dinamismo. I trend si rifanno agli anni ’90, ma con un twist moderno che rende il tutto più contemporaneo e audace. Se la nostalgia è il fil rouge che unisce il passato al presente, il taglio che incarna meglio questa fusione è sicuramente il bob con riga laterale, un classico rivisitato con una nuova energia.Il bob anni ’90, da sempre simbolo di eleganza minimalista ma dal forte impatto visivo, torna a imporsi, con una nuova interpretazione che esalta la naturalezza dei capelli e il loro movimento. 🔗 361magazine.com - Il bob del 2025: ritorno agli anni ’90 con un twist glossy e moderno Tra nostalgia e innovazione, il bob con riga laterale conquista la scena. Voluminoso, lucente e impeccabile, il must-have per un look sofisticato e contemporaneo e GHD sa come replicarloCon l’arrivo della bella stagione, l’universo dell’hair styling si prepara a sfoggiare una nuova ondata di tendenze, e ilpromette di essere un anno di grande dinamismo. I trend si rifanno’90, ma con unche rende il tutto più contemporaneo e audace. Se la nostalgia è il fil rouge che unisce il passato al presente, il to che incarna meglio questa fusione è sicuramente il bob con riga laterale, un classico rivisitato con una nuova energia.Il bob’90, da sempre simbolo di eleganza minimalista ma dal forte impatto visivo, torna a imporsi, con una nuova interpretazione che esalta la naturalezza dei capelli e il loro movimento. 🔗 361magazine.com

