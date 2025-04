Il blackout spagnolo i picchiatelli del contante e la mia casa senza candele

senza neppure avvedersene in tutti gli altri settori, per una cosa era uguale a tutti i suoi coetanei, gente nata nei dintorni della seconda guerra mondiale: spegneva la luce uscendo dalle stanze, e strillava se tu invece non la spegnevi. 🔗 Linkiesta.it - Il blackout spagnolo, i picchiatelli del contante, e la mia casa senza candele C’è un dettaglio che ti rende incontrovertibilmente vegliardo (in neolingua: boomer) agli occhi degli osservatori attenti, e quel dettaglio non è il tuo essere in grado di riconoscere una citazione d’un film in bianchennero, o il tuo non avere tatuaggi, o il tuo non ascoltare Taylor Swift.Il dettaglio che fa di te un individuo d’un altro secolo, in questo tempo sbandato, è: uscendo dalle stanze, spegni la luce. Ogni tanto arriva uno schemino di quelli per consumatori a rassicurarci, con le lampadine moderne in realtà si consuma di più spegnendo e riaccendendo che tenendo accesa la luce per ore, ma i fatti non contano niente: conta la memoria ancestrale di quando l’energia elettrica era un lusso.Mio padre, che scialavaneppure avvedersene in tutti gli altri settori, per una cosa era uguale a tutti i suoi coetanei, gente nata nei dintorni della seconda guerra mondiale: spegneva la luce uscendo dalle stanze, e strillava se tu invece non la spegnevi. 🔗 Linkiesta.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Se ne parla anche su altri siti

Cinque secondi per mandare in tilt Spagna e Portogallo: le cause del blackout e le conseguenze anche per gli italiani - Il peggio sembra essere passato: Spagna e Portogallo stanno tornando alla normalità dopo il gigantesco blackout che ha letteralmente spento i due paesi mandando in tilt qualsiasi servizio. Restano due problemi: le ripercussioni sui trasporti, con l'inevitabile coinvolgimento di altri paesi per... 🔗today.it

Olympo: il nuovo teen drama spagnolo di Netflix, il trailer e quando esce - Arriva su Netflix un nuovo teen drama spagnolo dedicato al mondo dello sport che racconta i sacrifici, le invidie, le soddisfazioni e le rinunce di chi seglie la professione di atleta. La storia è quella dei giovani atleti della nazionale spagnola alle prese con sessioni di allenamento estenuanti... 🔗europa.today.it

La lezione del blackout in Spagna: perché "troppo solare" può aver spento il Paese - Un blackout di dimensioni straordinarie in Spagna si è diffuso a Portogallo e sud della Francia, con gli effetti anche in Marocco e Groenlandia. La rete elettrica si è disconnessa e i disagi per la popolazione sono stati enormi, con cinque morti connessi alla mancanza di energia elettrica. Sulle... 🔗europa.today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Blackout in Spagna e Portogallo, cosa sappiamo finora - Le autorità spagnole sospettano un attacco informatico mentre il blackout ha raggiunto anche il Portogallo e il sud della Francia. A Madrid è stata evacuata la metropolitana ... 🔗wired.it

Blackout Spagna, la testimonianza di un italiano sulle 24 ore da incubo - Le 24 ore da incubo in Spagna raccontate da un italiano a Madrid: “Qui dalle 12.30 (di ieri, ndr) è andata via la luce. Immediatamente i semafori Hanno smesso di funzionare. Le macchine hanno creato d ... 🔗msn.com

Cosa c’è dietro al blackout in Spagna e Portogallo? “Non si esclude l’azione deliberata” - “Essenziale distinguere tra ipotesi investigative e conferme tecniche”, avverte Matteo Adjimi, presidente del Cda di Argo Spa, azienda leader nel settore dell'intelligence ... 🔗msn.com