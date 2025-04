Il blackout in Spagna colpa delle rinnovabili? I due guasti in 3 secondi il fotovoltaico e gli impianti fantasma

delle cause del blackout in Spagna rimane. Ma ora c’è un indiziato. L’ipotesi del cyberattacco è stata esclusa dall’operatore della rete elettrica. Il tribunale nazionale spagnolo ha avviato un’indagine preliminare per il reato sabotaggio. Ma il gestore ha anche individuato due possibili guasti nella rete di produzione da fotovoltaico. Ed è probabile che la fonte di generazione che è venuta meno sia proprio il solare. Anche se il premier Pedro Sánchez l’ha esclusa. Due mesi fa gli esperti avevano parlato dei rischi connessi all’aumento della produzione solare unita alla chiusura di impianti nucleari e a gas.I due guastiIl primo guasto viene segnalato da Red Eléctrica alle 12:33 di lunedì 28 aprile nella regione di Estremadura, sud-ovest della Spagna. Un grande impianto fotovoltaico si scollega dalla rete elettrica nazionale. 🔗 Il misterocause delinrimane. Ma ora c’è un indiziato. L’ipotesi del cyberattacco è stata esclusa dall’operatore della rete elettrica. Il tribunale nazionale spagnolo ha avviato un’indagine preliminare per il reato sabotaggio. Ma il gestore ha anche individuato due possibilinella rete di produzione da. Ed è probabile che la fonte di generazione che è venuta meno sia proprio il solare. Anche se il premier Pedro Sánchez l’ha esclusa. Due mesi fa gli esperti avevano parlato dei rischi connessi all’aumento della produzione solare unita alla chiusura dinucleari e a gas.I dueIl primo guasto viene segnalato da Red Eléctrica alle 12:33 di lunedì 28 aprile nella regione di Estremadura, sud-ovest della. Un grande impiantosi scollega dalla rete elettrica nazionale. 🔗 Open.online

Blackout in Spagna e Portogallo, ora sotto accusa finiscono le rinnovabili - Ieri in Spagna, Portogallo e parti della Francia meridionale si è consumato il più grande blackout della storia in Europa. L’intera penisola iberica si è ritrovata senza energia elettrica. Treni fermi, metropolitane bloccate, semafori spenti, sistemi di pagamento elettronici non funzionanti e molto altro ancora. Di fatto la civiltà ha smesso di funzionare per qualche ora. Ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa abbia causato il blackout, ma una delle ipotesi più gettonate indica come colpevole le energie rinnovabili. 🔗panorama.it

Blackout, Spagna e Portogallo verso la normalità: nel mirino le energie rinnovabili. E l’Italia corre ai ripari - Un’intera penisola inghiottita dall’oscurità in pochi secondi. Treni bloccati, ospedali in emergenza, città nel caos. Il blackout che ha paralizzato Spagna e Portogallo, il più devastante della loro storia, ha lasciato una scia di disagi e interrogativi inquietanti. A ventiquattr’ore dal collasso, le autorità brancolano nel buio: cyberattacco? Guasto tecnico? O una rete elettrica, spinta dalle rinnovabili, incapace di reggere il peso del futuro? L’Italia osserva con apprensione: il disastro iberico è un monito per tutti. 🔗ilfogliettone.it

Variazioni meteo ed eccesso di rinnovabili: cosa sappiamo del blackout in Spagna - Al momento non si ha ancora alcuna certezza su quanto accaduto e le indagini sono in corso. Il premier Sanchez ha annunciato una commissione d'inchiesta 🔗ilgiornale.it

«Blackout in Spagna, Portogallo e Francia colpa di un surplus di energia solare», almeno 5 morti: la rabbia di cittadini e turisti - Torna l'elettricità in Spagna, ma resta ancora il mistero sulle cause del maxi-blackout che ha messo in ginocchio la penisola iberica e il ... 🔗msn.com

Il blackout è colpa delle rinnovabili? Tabarelli: “Se sì bisogna renderle più stabili” - Il clima e l'incendio alle linee elettriche in Francia non sono responsabili del blackout di ieri secondo Tabarelli. Colpa delle rinnovabili? 🔗energiaoltre.it

Blackout Spagna, 5 morti. Due mesi fa l’allerta: «Rete fragile» - Lunedì, quando alle 12.33 inizia il blackout che mette in ginocchio ... dalle centrali nucleari. In Spagna il costo dell’energia è molto basso anche grazie all’importante e nobile sviluppo delle ... 🔗ilmessaggero.it