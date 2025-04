Il bimbo sfregia il dipinto di Rothko danno sull’opera da 50 milioni E non è la prima volta | com’è successo

Rischia di essere costoso il restauro del dipinto di Mark Rothko danneggiato da un bambino nel museo Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. L'opera dell'artista americano si chiama «Grigio, arancione su marrone, n.8» e vale circa 50 milioni di dollari. Su cosa dovrà fare il museo, ha spiegato un portavoce, è ancora tutto da decidere. Sulla base di una serie di consultazioni con esperti d'arte e restauratori, l'istituto ha spiegato alla Bbc che stanno «valutando i prossimi passi». Senza escludere la strada costosa del restauro.Come è avvenuto il dannoIl danneggiamento sarebbe avvenuto «in un momento di disattenzione», ha spiegato il portavoce del Museum Boijmans Van Beuningen. Disattenzione tanto dei genitori che accompagnavano il bambino, tanto quando del personale del museo. Nessuno si era accorto che il bambino si stava minacciosamente avvicinando al dipinto.

