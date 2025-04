Il bilancio di Terrepadane chiude in perdita dopo 15 anni

Il bilancio 2024 del Consorzio Terrepadane, dopo 15 anni in crescita, chiude in negativo: 19 milioni in meno rispetto al 2023, per un fatturato complessivo che si attesta a 214 milioni e 700mila euro. «Una diminuzione – ha rilevato Luca Bazzini, direttore amministrativo del Consorzio Agrario.

