Il 7 maggio Nuovo papa la scoperta sulla data di inizio del Conclave | cosa è successo in quella data

data del prossimo Conclave che eleggerà il successore di papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile a seguito di complicazioni legate a problemi di salute che si erano aggravati negli ultimi mesi. L’extra omnes, ovvero la formula in latino che segna l’inizio della chiusura a chiave (“clausi cum clave”, formula nata durante il primo Conclave di Viterbo del 1268 che elesse papa Gregorio X) della Cappella Sistina sarà pronunciata dal maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie il prossimo mercoledì 7 maggio.La data del Conclave è stata stabilita dai circa 180 cardinali presenti riuniti nella quinta Congregazione generale in Vaticano. I cardinali elettori, tutti con meno di ottant’anni, saranno completamente isolati dal mondo esterno all’interno della Cappella Sistina per tutta la durata del Conclave fino a quando non sarà raggiunta la decisione finale, la fumata bianca che annuncerà la nomina del Nuovo pontefice. 🔗 Nei giorni scorsi è stata ufficializzata ladel prossimoche eleggerà ilre diFrancesco, scomparso lo scorso 21 aprile a seguito di complicazioni legate a problemi di salute che si erano aggravati negli ultimi mesi. L’extra omnes, ovvero la formula in latino che segna l’della chiusura a chiave (“clausi cum clave”, formula nata durante il primodi Viterbo del 1268 che elesseGregorio X) della Cappella Sistina sarà pronunciata dal maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie il prossimo mercoledì 7.Ladelè stata stabilita dai circa 180 cardinali presenti riuniti nella quinta Congregazione generale in Vaticano. I cardinali elettori, tutti con meno di ottant’anni, saranno completamente isolati dal mondo esterno all’interno della Cappella Sistina per tutta la durata delfino a quando non sarà raggiunta la decisione finale, la fumata bianca che annuncerà la nomina delpontefice. 🔗 Caffeinamagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Aggiornamenti pubblicati da altri media

