Il 30% del codice scritto da Microsoft e Google è fatto dall' IA

codice. Nel caso di Google, era il 25% lo scorso ottobre.

Windows utenti in allarme dopo l'ultimo aggiornamento: qual è il codice di errore e cosa consiglia Microsoft - Il sistema riconosce e codifica un problema di installazione, ma in realtà l'update è andato a buon fine 🔗ilgiornale.it

Incredibile ma vero: il 30% del codice Microsoft è scritto da un'intelligenza artificiale - Durante LlamaCon AI, Microsoft ha rivelato che il 30% del suo codice è scritto da IA, segnalando un trend in forte crescita nel settore. 🔗tech.everyeye.it

Microsoft: 'Fino al 30% del nostro codice è scritto da IA', afferma Nadella - Durante la conferenza LlamaCon organizzata da Meta, i CEO di Microsoft e Meta hanno discusso del crescente ruolo dell'intelligenza artificiale nella scrittura del codice. Satya Nadella ha rivelato che ... 🔗hwupgrade.it

L'intelligenza artificiale scrive sempre più codice: fino al 30% per Microsoft - Il CEO di Microsoft rivela che l'AI genera fino al 30% del codice aziendale, con progressi variabili tra i linguaggi di programmazione ... 🔗hdblog.it