Il 1 maggio Uniti per un lavoro sicuro | il tema sicurezza al centro della giornata

lavoro. Un dato aumentato nel 2024 rispetto al 2023 e che purtroppo sembra destinato a salire. Per questo, il tema del 1° maggio “Uniti per un lavoro sicuro“, deciso da Cisl, Cgil e Uil, sarà la sicurezza sul lavoro spesso sottovalutata e poco considerata.“È un tema primario da affrontare – sottolinea Francesco Corna, segretario generale Cisl Bergamo – soprattutto, perché abbiamo visto che con la ripresa dell’attività economica dopo la pandemia, c’è stato un aumento di decessi e infortuni”.L’Inail ha certificato che, negli ultimi 12 mesi, le vittime sul lavoro nel nostro Paese sono state 1.090 rispetto alle 1.041 del 2023: 49 persone morte in più.Un passo avanti in tema sicurezza è già stato fatto grazie al protocollo di intesa siglato con il Comune di Bergamo per la tutela dei lavoratori nei cantieri edili. 🔗 Bergamonews.it - Il 1° maggio “Uniti per un lavoro sicuro”: il tema sicurezza al centro della giornata Bergamo. Sempre più nelle cronache dei quotidiani si leggono tristi notizie: tragedie che raccontano di infortuni gravi o di morti sul. Un dato aumentato nel 2024 rispetto al 2023 e che purtroppo sembra destinato a salire. Per questo, ildel 1°per un“, deciso da Cisl, Cgil e Uil, sarà lasulspesso sottovalutata e poco considerata.“È unprimario da affrontare – sottolinea Francesco Corna, segretario generale Cisl Bergamo – soprattutto, perché abbiamo visto che con la ripresa dell’attività economica dopo la pandemia, c’è stato un aumento di decessi e infortuni”.L’Inail ha certificato che, negli ultimi 12 mesi, le vittime sulnel nostro Paese sono state 1.090 rispetto alle 1.041 del 2023: 49 persone morte in più.Un passo avanti inè già stato fatto grazie al protocollo di intesa siglato con il Comune di Bergamo per la tutela dei lavoratori nei cantieri edili. 🔗 Bergamonews.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Primo Maggio, i sindacati della 'Triplice' uniti per la sicurezza sul lavoro - TRIESTE - Sicurezza sul lavoro. E' il primo, e forse più pregnante, tema che Cgil, Cisl e Uil sollevano alla vigilia del Primo Maggio. "Solo nei primi due mesi di quest'anno l'Italia ha visto 138 infortuni mortali, il 16 per cento in più rispetto a quelli di gennaio febbraio 2024" ricorda Michele... 🔗triesteprima.it

Corteo primo maggio 2025 a Milano: “Uniti per un lavoro sicuro”. Percorso, orari e concerto - Milano, 28 aprile 2025 – “Uniti per un lavoro sicuro”: è questo lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2025. I tre sindacati confederali dedicano la giornata del Primo Maggio 2025 al problema delle morti e degli infortuni sul lavoro. Un tema di "drammatica attualità" visto che nel 2024 - sottolineano - nell’area metropolitana milanese, si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36. 🔗ilgiorno.it

"Uniti per un lavoro più sicuro", il 1 maggio di Cgil, Cisl e Uil - "Uniti per un lavoro più sicuro". Questo il tema che unisce le iniziative promosse da Cgil, Cisl e Uil per il primo maggio In Valdichiana. Tre gli appuntamenti. Cortona. Alle 10.30 partenza del corteo che attraverserà il centro storico per arrivare, alle 11, in piazza della Repubblica dove... 🔗arezzonotizie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo maggio 2025. Manifestazione Cgil, Cisl e Uil ‘Uniti per un lavoro sicuro’ a Gradisca d’Isonzo; Primo Maggio 2025, uniti per un lavoro sicuro; PRIMO MAGGIO 2025 | “Uniti per un lavoro sicuro”; Perché il primo maggio è la Festa del lavoro. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uniti per un lavoro sicuro. Il territorio si mobilita. Tutte le iniziative per il Primo Maggio - A Pistoia il corteo partirà alle 9.45 da Porta Lucchese . Poi, in piazza del Duomo è in programma il comizio di Serena Sorrentino. "Rispettare i contratti collettivi nazionali, fare più controlli e sa ... 🔗msn.com

Uniti per un lavoro più sicuro: il 1° maggio della Granda sarà a Fossano, a quasi 18 anni dalla tragedia del Molino Cordero - La manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil sarà di fronte al monumento che ricorda le cinque vittime di uno dei più gravi incidenti sul lavoro avvenuti in Piemonte ... 🔗targatocn.it

Il Primo maggio a Verrès, 'Uniti per un lavoro sicuro' - (ANSA) - AOSTA, 29 APR - E' "Uniti per un lavoro sicuro" lo slogan scelto per la festa dei lavoratori di quest'anno, che come da tradizione in Valle d'Aosta viene organizzata da Cgil, Cisl, Uil e Savt ... 🔗msn.com