Il 1 maggio di Cgil Cisl e Uil a nel segno della sicurezza sul lavoro

Il primo maggio in Irpinia: CGIL, CISL e UIL uniti per tutelare i lavoratori - L'1 maggio, festa dei lavoratori e delle lavoratrici, CGIL, CISL, UIL uniti per un lavoro sicuro, per un nuovo modello di sviluppo irpino. Il primo maggio si terrà, presso lo stabilimento ArcelorMittal di Luogosano. Ci ritroveremo dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Interverrano i delegati, le... 🔗avellinotoday.it

"Uniti per un lavoro più sicuro", il 1 maggio di Cgil, Cisl e Uil - "Uniti per un lavoro più sicuro". Questo il tema che unisce le iniziative promosse da Cgil, Cisl e Uil per il primo maggio In Valdichiana. Tre gli appuntamenti. Cortona. Alle 10.30 partenza del corteo che attraverserà il centro storico per arrivare, alle 11, in piazza della Repubblica dove... 🔗arezzonotizie.it

Primo Maggio in Piazza dei Signori: Cgil Cisl e Uil unite per un Lavoro Sicuro - L'invito di CGIL, CISL e UIL di Padova e Rovigo è aperto a tutta la cittadinanza per il tradizionale appuntamento con la Festa dei Lavoratori che si terrà, come di consueto, giovedì 1 maggio 2025 a Padova, in Piazza dei Signori, a partire dalle ore 10:00. Quest'anno la manifestazione avrà come... 🔗padovaoggi.it

1 Maggio: corteo "Uniti per lavoro sicuro" - Roma e' stata individuata come una delle tre citta' italiane in cui si terra' la manifestazione nazionale unitaria di Cgil, Cisl e Uil ... 🔗rainews.it

Sicurezza sul lavoro, Primo Maggio con Cgil Cisl Uil: “Basta morti sul lavoro” - Marsala – “La sicurezza sul lavoro è un’urgenza nazionale e il Primo Maggio vogliamo ribadirlo con forza in piazza a Casteldaccia”. A dichiararlo sono Liria Canzoneri, Federica Badami e Tommaso Macadd ... 🔗marsalalive.it

Festa dei Lavoratori, cosa fare a Torino il 1° maggio: eventi da non perdere - Come ogni anno il corteo del 1° maggio (organizzato dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL) percorrerà le vie del centro cittadino. La manifestazione partirà da Piazza Vittorio Veneto alle 9 e ... 🔗tg24.sky.it