Ignorati Istat e Mattarella per Meloni i redditi crescono

Meloni non si è presa nemmeno la responsabilità di varare un decreto sui salari. Si è limitata a convocare sulla sicurezza sul lavoro un incontro con le parti sociali per l’8 maggio, come ha comunicato la sua ministra del Lavoro, Marina Calderone.E a sfornare un ennesimo video, sottraendosi alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, per fare l’ennesima propaganda falsa sugli stipendi e per annunciare nuove risorse contro la strage sul lavoro.“Abbiamo reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro”, ha detto la premier. 🔗 Lanotiziagiornale.it - Ignorati Istat e Mattarella, per Meloni i redditi crescono Quest’anno Giorgianon si è presa nemmeno la responsabilità di varare un decreto sui salari. Si è limitata a convocare sulla sicurezza sul lavoro un incontro con le parti sociali per l’8 maggio, come ha comunicato la sua ministra del Lavoro, Marina Calderone.E a sfornare un ennesimo video, sottraendosi alla conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, per fare l’ennesima propaganda falsa sugli stipendi e per annunciare nuove risorse contro la strage sul lavoro.“Abbiamo reperito insieme all’Inail altri 650 milioni di euro per mettere in campo nuove misure concrete che insieme ai 600 milioni già disponibili dei bandi Inail destinati a cofinanziare gli investimenti delle imprese in questi ambiti portano a oltre 1 miliardo e 200 milioni le risorse disponibili per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro”, ha detto la premier. 🔗 Lanotiziagiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Meloni: insulti Mosca insultano Mattarella e l’Italia intera - Roma, 14 feb. (askanews) – “Gli insulti della portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha definito ‘invenzioni blasfeme’ le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, offendono l’intera Nazione italiana, che il Capo dello Stato rappresenta”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Esprimo – aggiunge – la mia piena solidarietà, così come quella dell’intero Governo, al Presidente Mattarella, che da sempre sostiene con fermezza la condanna dell’aggressione perpetrata ai danni dell’Ucraina”. 🔗ildenaro.it

“Online i numeri di Mattarella, Meloni e l’intera rubrica di Stato”. Scattano le indagini - Roma, 8 aprile 2025 – I numeri di telefono personali di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, ma anche dei ministri Guido Crosetto e Matteo Piantedosi, per citarne alcuni. Sono tutti reperibili online. Bastano 50 euro al mese e un po’ di pazienza, quella che consente di scartabellare i database che li mettono in vendita. E’ quanto scrive Il Fatto Quotidiano che dice di aver verificato la denuncia di Andrea Mavilla, esperto di cybersicurezza, un passato di 13 anni in Apple. 🔗quotidiano.net

Istat: Meloni, un milione occupati in più, nostra idea Italia prende forma - Torino, 1 apr. (LaPresse) – “Quando questo Governo ha iniziato il proprio mandato, nell’ottobre del 2022, il numero di occupati in Italia era di 23 milioni e 231 mila. Oggi, la rilevazione dell’Istat ci dice che, a febbraio 2025, quel numero era già salito a 24 milioni e 332 mila: oltre un milione di occupati in più”. È il frutto del lavoro di tanti, in primis delle imprese”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Ignorati Istat e Mattarella, per Meloni i redditi crescono - Opposizioni contro la propaganda della premier. Il leader del M5S Conte la irride: “Ormai è andata a vivere su Marte”. 🔗lanotiziagiornale.it

Numeri di Mattarella e Meloni in vendita online: com'è successo - Presunti numeri di Mattarella, Meloni e altri personaggi pubblici in libera vendita sul web: il caso indigna molti in queste ore, ma probabilmente non c’è stato nessun furto. Né un problema di ... 🔗informazione.it

Mattarella boccia i dazi. Meloni: errore ma niente guerre - I tre aggettivi - compatta, serena, determinata - per definire una risposta a Trump non sono scelti a caso da Mattarella ... dell’influencer Giorgia Meloni che raccontava di essere il ponte ... 🔗repubblica.it