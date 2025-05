Ignazio Boschetto de Il Volo e Michelle Bertolini annunciano la gravidanza… Con sorpresa

Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, e la moglie Michelle Bertolini avevano annunciato di essere in attesa del primo figlio con un dolce post pubblicato su Instagram, uno scatto in bianco e nero in cui lui baciava teneramente il pancino appena accennato della compagna.La coppia ha anche voluto fare un piccolo gender reveal, molto intimo, senza clamore né visibilità pubblica, scoprendo di essere in attesa di una femminuccia, per cui era già stato deciso anche il nome: Bianca.Peccato che poi l’ecografia morfologica cui Bertolini si è sottoposta recentemente abbia rivelato una sorpresa: i due, infatti, non aspettano una bambina, ma un maschio, come ha spiritosamente raccontato lo stesso Boschetto in un video.“Non poteva che essere nostro figlio, inizia a farci scherzetti prima di nascere! Chissà da chi avrà preso?!” scrive divertito il tenore nella clip, dove svela anche che il bimbo si chiamerà Gabriele. 🔗 Gravidanzaonline.it - Ignazio Boschetto de Il Volo e Michelle Bertolini annunciano la gravidanza… Con sorpresa Lo scorso 10 aprile, cantante de Il, e la moglieavevano annunciato di essere in attesa del primo figlio con un dolce post pubblicato su Instagram, uno scatto in bianco e nero in cui lui baciava teneramente il pancino appena accennato della compagna.La coppia ha anche voluto fare un piccolo gender reveal, molto intimo, senza clamore né visibilità pubblica, scoprendo di essere in attesa di una femminuccia, per cui era già stato deciso anche il nome: Bianca.Peccato che poi l’ecografia morfologica cuisi è sottoposta recentemente abbia rivelato una: i due, infatti, non aspettano una bambina, ma un maschio, come ha spiritosamente raccontato lo stessoin un video.“Non poteva che essere nostro figlio, inizia a farci scherzetti prima di nascere! Chissà da chi avrà preso?!” scrive divertito il tenore nella clip, dove svela anche che il bimbo si chiamerà Gabriele. 🔗 Gravidanzaonline.it

