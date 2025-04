Ieri in Campania | uomo trovato morto in auto a Morcone Omicidio Romano assassino condannato a 18 anni

Campania di Ieri, martedì 29 aprile 2025. Avellino – Un traguardo importante per l’Abate di Montevergine, S.E. Riccardo Luca Guariglia, che ha scelto di vivere questo momento speciale recandosi in Terra Santa. Venticinque anni di sacerdozio rappresentano una tappa significativa, un’occasione per fermarsi un istante, guardare la strada percorsa e, con rinnovato entusiasmo, riprendere il cammino. (LEGGI QUI) Benevento – Tragedia a Morcone, nel pomeriggio di Ieri, dove un uomo di 69 anni è stato trovato senza vita all’interno di un’auto parcheggiata in un’area boschiva del paese. A lanciare l’allarme è stata una passante che ha notato il veicolo e si è avvicinata per controllare. (LEGGI QUI) Caserta – Ha schiaffeggiato e minacciato di morte la madre, che in preda al terrore si è recata dai carabinIeri facendolo arrestare. 🔗 Anteprima24.it - Ieri in Campania: uomo trovato morto in auto a Morcone. Omicidio Romano, assassino condannato a 18 anni Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 29 aprile 2025. Avellino – Un traguardo importante per l’Abate di Montevergine, S.E. Riccardo Luca Guariglia, che ha scelto di vivere questo momento speciale recandosi in Terra Santa. Venticinquedi sacerdozio rappresentano una tappa significativa, un’occasione per fermarsi un istante, guardare la strada percorsa e, con rinnovato entusiasmo, riprendere il cammino. (LEGGI QUI) Benevento – Tragedia a, nel pomeriggio di, dove undi 69è statosenza vita all’interno di un’parcheggiata in un’area boschiva del paese. A lanciare l’allarme è stata una passante che ha notato il veicolo e si è avvicinata per controllare. (LEGGI QUI) Caserta – Ha schiaffeggiato e minacciato di morte la madre, che in preda al terrore si è recata dai carabinfacendolo arrestare. 🔗 Anteprima24.it

