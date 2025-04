Ieg tratta da mesi per gestire il Palas Ma la politica frena

mesi la trattativa è rimasta segreta. Quella dei vertici di Ieg non era una visita di cortesia agli amministratori, ma una missione esplorativa che si è concretizzata in una proposta economica che, se passasse, rivoluzionerebbe il settore congressuale provinciale. Da quanto è emerso, Ieg sarebbe intenzionata ad acquisire una piccola quota della PalaRiccione. Non solo. Il colosso avrebbe infatti avanzato anche la proposta di gestire il Palas in sinergia con il 'gemello' riminese. L'idea è quella di mettere a sistema le due strutture e creare così un polo congressuale in grado di aggredire il mercato italiano, sfruttando nel contempo la capacità di fuoco di Ieg.L'offerta è stata fin da subito presa sul serio dalla giunta Angelini che si sarebbe impegnata nei mesi scorsi a chiudere l'operazione in tempi brevi. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

“È lei”. Camminano nel bosco e trovano un cadavere: era scomparsa da mesi, di chi si tratta - Un cadavere è stato scoperto nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 marzo, in un bosco nella provincia di Latina. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una donna, e l’ipotesi più probabile è che sia la stessa persona scomparsa alcuni mesi fa. I carabinieri della Stazione di Monte San Biagio sono intervenuti sul posto. La segnalazione è arrivata da un gruppo di cacciatori che, mentre si trovavano nella zona boschiva di “Il Calvo“, hanno trovato il corpo senza vita. 🔗thesocialpost.it

Ranocchia: «L’Inter saprà gestire bene i prossimi mesi! Il ritorno è tutto da giocare. Ecco chi sarebbe servito contro il Milan…» - di RedazioneRanocchia: «L’Inter saprà gestire bene i prossimi mesi! Il ritorno è tutto da giocare. Ecco chi sarebbe servito ieri…» Le parole dell’ex difensore Negli studi di Pressing, l’ex difensore nerazzurro, Andrea Ranocchia, ha parlato cosi del derby tra Milan e Inter: LE PAROLE– «L’Inter deve gestire benissimo i prossimi due mesi. Il derby si gioca tra 22 giorni, ma l’Inter ha due partite in più col Bayern. 🔗internews24.com

Sinner, la Wada: “Non si tratta di doping, controllato ogni test nei 12 mesi precedenti” - (Adnkronos) – Il caso Sinner continua a far discutere. Mentre diversi tennisti si sono espressi dopo la squalifica per tre mesi, frutto di un accordo tra l’azzurro e la Wada per chiudere il caso Closterbol, a spiegare i perché ci ha pensato Ross Wenzel, General Counsel proprio dell’Agenzia mondiale antidoping: “La Wada ha condotto un’indagine significativa dal punto di vista scientifico, non solo sui fatti”, ha spiegato, “c’è stata una versione dei fatti comprovata fin dal primo moemento. 🔗.com

