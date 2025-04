Ibiza Altea | dalla Sardegna ai riflettori di L’Isola dei Famosi

Ibiza Altea, la modella che sta per debuttare in Italia. Ibiza Altea: la modella italoamericana pronta a conquistare il pubblico italiano su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it - Ibiza Altea: dalla Sardegna ai riflettori di L’Isola dei Famosi Scopriamo la storia di, la modella che sta per debuttare in Italia.: la modella italoamericana pronta a conquistare il pubblico italiano su Donne Magazine. 🔗 Donnemagazine.it

Ne parlano su altre fonti

Ibiza Altea all’Isola dei Famosi 2025 - Altra quota “ma chi?” all’Isola dei Famosi 2025. Tra i concorrenti dello show c’è la modella Eivissa Ibiza Altea che si metterà in gioco sulle spiagge dell’Honduras nel reality di Canale 5 in partenza mercoledì 7 maggio. Chi è Ibiza Altea Nata ad Atlanta (Georgia, USA) nel 1999, Eivissa Ibiza Altea è una modella italoamericana. Attualmente vive a Milano e ha un figlio di 5 anni, Angel Gabriel. 🔗davidemaggio.it

Lo strano caso (scongiurato) di Ibiza Altea in due reality contemporaneamente - Da sconosciuta a concorrente di due reality contemporaneamente. Sarebbe stato questo lo strano caso di Ibiza Altea, la modella italoamericana nel cast dell’Isola dei Famosi, se Netflix non avesse deciso di annullare la partenza di Too Hot To Handle Italia, prevista per il 9 maggio, a distanza di appena 48 ore dalla partenza del reality di Canale 5. Ibiza Altea concorrente dell’Isola e di Too Hot To Handle Italia Se è vero, dunque, che dal 7 maggio Ibiza sarà su Canale 5 per cercare di sopravvivere e restare il più a lungo possibile in gioco oltreoceano, dal 9 maggio l’attendeva ... 🔗davidemaggio.it

Isola dei Famosi 2025, chi è Ibiza Altea: nata negli USA ma dal cuore sardo - Ibiza Altea è una ben nota modella che sta per ritrovarsi di colpo sotto svariati riflettori in Italia. È stata infatti scelta per prendere parte a L’Isola dei Famosi 2025 e non solo. Considerando come avrà tanto spazio nel corso dei prossimi mesi, è bene scoprire qualche dettaglio in più sul suo conto. Chi è Ibiza Altea Elvissa Ibiza Altea è una modella italoamericana, nata ad Atlanta, in Georgia, nel 1999. 🔗dilei.it

Se ne parla anche su altri siti

Isola dei Famosi 2025, chi è Ibiza Altea: nata negli USA ma dal cuore sardo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Isola dei famosi, la “nuorese” Ibiza Altea tra i concorrenti - Un pizzico di Barbagia in Honduras: la modella e attrice è figlia del nuorese Angelo Altea, ex deputato e giornalista de L’Unione Sarda ... 🔗unionesarda.it

Isola dei Famosi 2025, chi è Ibiza Altea: nata negli USA ma dal cuore sardo - Ibiza Altea è una splendida modella italoamericana. È nata negli Stati Uniti ma ora vive a Milano. Nel suo cuore, però, c’è la Sardegna, dove torna appena ne ha la possibilità ... 🔗dilei.it