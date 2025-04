I tre fratellini rinchiusi per 3 anni dai genitori la casa degli orrori in Spagna | perché erano costretti a vivere con le mascherine

anni e mezzo, circondati dalla spazzatura e senza aver mai visto nè un medico nè ovviamente la scuola. I media spagnoli hanno ribattezzato l'abitazione come la «casa degli orrori». Il giudice locale ha convalidato oggi l'arresto per la coppia. Secondo quanto riportato dall'agenzia Efe, i reati contestati sono violenza domestica, maltrattamento psicologico e abbandono di minori.L'allarme lanciato da una residenteIl caso è emerso grazie alla segnalazione di una residente del quartiere, che ha contattato i servizi sociali sospettando che nella villetta accanto si stesse verificando qualcosa di anomalo.

